Patricia Bullrich cuestionó las candidaturas testimoniales, pero no habló del caso de Manuel Adorni: "El que se presenta, tiene que asumir"

Tras difundirse las listas de los candidatos para las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde más de una decena de intendentes se postulan solo dos años después de haber asumido la jefatura de sus municipios (lo que significa que deberían renunciar a su puesto actual o no ocupar la banca si son elegidos por los votantes), Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, habló del tema y se mostró contundente, aunque evitó referirse al caso de su compañero de Gabinete, el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Estoy en contra de las candidaturas testimoniales. Si uno se presenta a una elección tiene que ser capaz de saber que tiene depositados una importante cantidad de votos, algunos más, otros menos, no importa quién, y hay que cumplir con eso”, dijo la funcionaria en una entrevista para el canal LN+.

Sin embargo, tras esa declaración, hizo una acotación: “Hay veces, cuando un Gobierno asume, que necesita determinada gente que fue elegida como diputada o senadora para un determinado cargo. Pero volver al mismo cargo es total y absolutamente un fraude. Hacerse concejal siendo intendente, es como un fraude total”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Legislativas bonaerenses: los principales candidatos a legisladores provinciales, sección por sección

Y agregó: “La regla tiene que ser que el que se presenta tiene que asumir. Sería un fraude hacerlo de otra manera. Es muy importante que aquel que se presenta a una candidatura lo haga porque quiere representar a aquél que lo votó. Y aquél que lo votó, lo vota con la convicción de que esa persona va a cumplir esa tarea”.

En ese punto, aprovechó para cuestionar a Sergio Massa: “Irse un día, como pasó en las testimoniales donde Massa era candidato en 2009, todos entraban y salían... Eso es un fraude”.

La ministra no se refirió -ni fue consultada- sobre el caso de Adorni, actual vocero presidencial, que debería abandonar su cargo el próximo 10 de diciembre para asumir como legislador por la Ciudad de Buenos Aires.

Manuel Adorni

Los rumores sobre la candidatura “testimonial” de Manuel Adorni

Cansado de los cuestionamientos sobre su futuro, el vocero presidencial le dijo a los periodistas que le preguntaron del tema: “Las fake news, con respecto a eso, más allá de que es un camino largo de acá el 10 de diciembre, ya lo he aclarado, en innumerable cantidad de oportunidades. El 9 de diciembre voy a presentar mi renuncia y esa es la decisión que he tomado”.

Encabezando la lista de La Libertad Avanza, Adorni obtuvo el 30,1 por ciento de los votos, y junto a él sumó otras diez bancas para Javier Milei.

Quién es Manuel Adorni, el vocero y candidato de Milei que le disputó el liderazgo al PRO en CABA

El abogado constitucionalista Diego Ernesto explicó en la radio AM 750 que el actual vocero no podría tener los dos trabajos: “Legalmente no puede hacerlo. Existe una incompatibilidad. No solo horaria, sino ética y moral. La Constitución dice que los legisladores no pueden tener otro cargo pagado por el Tesoro”.

Y agregó: “Pero en el Gobierno de Vidal se hizo una práctica común eso. Es una práctica poco santa. Hay incompatibilidades. ¿En qué horario trabajás de legislador y en qué horario de vocero? Por más de que no cobres el sueldo”.

HM/DCQ