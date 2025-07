Adorni, preocupado por su diversión: "En el ámbito legislativo no sé si me voy a aburrir o entretener"

El secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, dio una entrevista en la que se refirió a su paso por la gestión pública. “La conferencia de prensa es el recreo, es adonde me voy a divertir y debatir con algún periodista”, aseguró el funcionario sobre uno de sus roles en la vocería del Gobierno libertario.

A partir del segundo semestre, Adorni probablemente comience el último tramo de su trabajo en la vocería, dado que en diciembre debería asumir como legislador porteño. A pesar de los rumores, reafirmó que ocupará la banca y desconoció que vaya a reemplazar a Guillermo Francos como jefe de Gabinete.

“Los cargos poco me importan, de hecho, no tengo experiencia en el ámbito legislativo y no sé con qué me voy a encontrar. Tampoco sé si me voy a aburrir o a entretener”, expresó despreocupado en la entrevista que le realizó este miércoles Nuria Am en el programa Sin Cassette.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más impudicia en el Gobierno nacional: la familia de Martín Menem obtuvo un contrato multimillonario con el Estado

La liviandad del vocero, que se autodefine como “herramienta de la libertad”, para referirse a su futuro en la función pública parece deslindarse de tan importante proyecto. En ese sentido, describió su llegada al cargo más importante de la comunicación presidencial como la “casualidad de haber ido un día a pedir una entrevista y salir con una propuesta”, cuando Javier Milei resultó electo.

“Yo me sumé a su proyecto de las ideas de la libertad y la batalla cultural, lo demás es secundario”, afirmó Adorni, quien antes de ser designado en la prensa oficial del Gobierno ejerció del otro lado del mostrador como periodista y evaluó el salto laboral por los costos que podría tener a futuro.

Igualmente, con el paso del tiempo sumó nuevas tareas. “Originalmente estaba previsto que yo sea vocero presidencial sin funciones adicionales, pero después tomé las atribuciones de la comunicación gubernamental y los medios públicos”, agregó.

El Gobierno colocó deuda a tasas más altas para frenar la avalancha de pesos tras el fin de las LEFI

Las conferencias del vocero presidencial son un sello del Gobierno de La Libertad Avanza. Uno de los primeros desafíos de la gestión libertaria, que buscaba diferenciarse de lo que denomina como “vieja política”, era la comunicación. El mensaje debía llegar en sintonía con las políticas de shock, lejos del gradualismo de la experiencia de Cambiemos.

“A la agenda la marcás si hay verdad en el contenido, pero no verdad en términos absolutos, sino en que te crea el que está escuchando”, señaló Adorni, en relación a la efectividad de las conferencias de prensa. “No tengo una estrategia comunicacional predefinida, en todo caso, la estrategia comunicacional es ‘yo soy yo’”, agregó más adelante en la entrevista.

En la misma línea, defendió los modos del presidente que, en el último tiempo, fueron cuestionados por la violencia hacia algunos sectores, como la prensa. “Creo que estaría mal que Milei cambie la forma de comunicar, así es como la gente lo votó”, subrayó.

Causa $Libra: exigen que el juzgado de Servini adopte el mismo criterio que la causa de Ian Moche

De acuerdo a las afirmaciones del secretario, el pacto de lectura entre la población y el Gobierno estaría basado en la comunicación genuina de sus actores. “En algún intercambio con periodistas tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no escupir una carcajada al aire”, exclamó y recordó que, en el último anuncio, cuando enumeró la lista de los institutos cerrados a través de las facultades delegadas, le “salió una sonrisa que tuvo que intentar ocultar”.

LM/ML