Patricia Bullrich cuestionó los dichos de Milei sobre “quemar periodistas en la hoguera”

La senadora Patricia Bullrich cuestionó este domingo los ataques del presidente Javier Milei a la prensa y advirtió que sus declaraciones sobre “quemar periodistas en la hoguera” cruzaron un límite. Aunque defendió el derecho del mandatario a responder a las críticas, sostuvo que los cuestionamientos deben contestarse con argumentos.

“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde”, afirmó Bullrich durante una entrevista con LN+. Sin embargo, remarcó que también es necesario señalar cuándo las expresiones de un funcionario exceden ciertos límites.

En ese sentido, la senadora consideró que la referencia a la hoguera utilizada por Milei fue particularmente grave. “Se responde con argumentos”, sostuvo, al explicar que la posibilidad de contestar las críticas no implica que cualquier expresión resulte adecuada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bullrich insistió en que defender la libertad de expresión también supone aceptar los cuestionamientos de quienes ejercen el periodismo. “El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado”, señaló. Además, planteó que las palabras de los dirigentes deben ser cuidadas, incluso cuando consideran que las informaciones publicadas sobre su gestión son falsas.

Las declaraciones de la senadora se produjeron después del discurso de Milei en la cena anual de la Fundación Faro, organización dirigida por Agustín Laje. Allí, el Presidente apuntó contra quienes considera responsables de difundir información falsa en el marco de la causa $Libra y afirmó que “se tienen que quemar en la hoguera”. También calificó a los periodistas de “hijos de puta”.

Las expresiones presidenciales provocaron cuestionamientos de distintas organizaciones periodísticas y referentes políticos. Entre las entidades que repudiaron los dichos estuvieron la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). También hubo pronunciamientos de dirigentes del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y el PRO .

Después de pedir que sean "quemados en la hoguera", Milei le dice a "Sore" que no pise periodistas

La economía y los cambios que necesita el Gobierno

Bullrich se refirió también al rumbo económico y a la necesidad de que los resultados de la gestión se reflejen en la vida cotidiana de la población. Consultada sobre la posibilidad de un acuerdo electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, aclaró que todavía no hay una definición al respecto.

“Es algo que no está decidido en este momento”, respondió sobre las eventuales alianzas electorales. En cambio, puso el foco en las medidas que, a su entender, deben implementarse durante este año para mejorar la situación de los hogares. “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares”, sostuvo. En esa línea, señaló que el país atraviesa una etapa importante y que los indicadores macroeconómicos deben traducirse en mejoras concretas para las familias.

“Estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños para las familias; se necesitan ciertos correctivos”, agregó la senadora, en una referencia a los desafíos que enfrenta el Gobierno para trasladar los resultados económicos al bolsillo de los ciudadanos.

El respaldo de Bullrich a Flávio Bolsonaro en Brasil

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el balotaje presidencial brasileño entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Bullrich se refirió a la extensión del horario de votación en Brasil, dispuesta en medio de problemas vinculados con el transporte público. Planteó dudas sobre las posibles consecuencias de esa situación, aunque expresó su expectativa de que no afectara el desarrollo de los comicios.

Lula habló de "carne de burro", y Milei aprovechó para volver a atacarlo: "Mentiroso y ladrón"

“Siempre los gobiernos tienen una cierta capacidad de manipulación, pero esperemos que esto sea solamente una realidad de más gente votando porque las 17 son un horario un poco temprano y que eso signifique que no se altere en nada la elección”, afirmó.

La dirigente también explicó cómo se concretó su respaldo público a Flávio Bolsonaro. Según relató, integrantes del equipo de comunicación del candidato se pusieron en contacto con sus colaboradores para solicitarle un mensaje de apoyo. Bullrich grabó el video en portugués y lo difundió el jueves, antes de la segunda vuelta electoral.

“Es una elección donde nosotros apoyamos, pero respetamos a los brasileros”, afirmó. Además, indicó que desde la campaña del candidato valoraban el respaldo de dirigentes internacionales, en una contienda que definía quién ocuparía la presidencia de Brasil durante el próximo mandato.





LMM/ML