Patricia Bullrich: “Francisco no cumple con el rol que se espera de un Papa, al no defender la vida defiende la muerte”

Patricia Bullrich volvió a lanzar críticas hacia el Frente de todos, pero esta vez también criticó al Papa Francisco. En este caso, por su postura ante la guerra entre Rusia y Ucrania y, también, por mostrarse junto a Hebe de Bonafini, quien tiene un vínculo cercano con la vicepresidenta Cristina Fernández.

En dialogo con LN+, la ex Ministra de seguridad aseguró que el sumo pontífice “no cumple con el rol que se espera de un Papa”, y agregó “que no se meta en la interna del país o en la política”. También expuso que el hecho de “no haber condenado a Rusia o a Vladimir Putin” y “que le dé lo mismo un invasor que un invadido” son temas que denotan su cercanía con el Gobierno, que no ha manifestado su postura hasta casi un mes después de iniciado el conflicto.

La dirigente del Pro recordó que “el Papa Francisco se juntó con Hebe de Bonafini, que festejo la caída de las Torres Gemelas, es decir, el asesinato de más de 2.000 personas”. En base a eso agregó que “el papa tiene que entender que es defensor de la vida, no de la muerte ni de los asesinatos, le guste o no el país en el que ocurren”. Según la ex ministra, Estados Unidos fue históricamente criticado por sus operativos militares y atentados, pero no se juzga con la misma vara a Rusia.

Por último, Bullrich recordó que “Zelenski le pidió al Papa que vaya a Kiev y rece por la paz, para proteger los corredores humanitarios y él no fue”. Además, le pidió a Francisco que reflexione y deje de lado la “ideología que parece reproducir” y piense en las víctimas de la guerra.

Críticas a Cristina y Alberto Fernández

En el plano local, le dedicó una dura crítica al gobierno nacional: “Creo que Alberto y Cristina son representantes solo de los fanáticos. Porque a la gente la plata le alcanza cada vez menos, y están todos mal”, expresó. Además, agregó que “Alberto Fernández ha dejado un enorme vacío en el país, desde que asumió está a la deriva y los argentinos también. Yo siento la responsabilidad de llevar a toda la población y a la oposición a un camino de salida. Es un momento donde debemos poner las cosas en su lugar”.

MAR / FL