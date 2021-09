Patricia Bullrich: "El gobierno cree que en dos meses puede solucionar el desastre que hizo en dos años"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró el lunes 27 de septiembre apuntó nuevamente contra el Gobierno nacional por las medidas económicas que planea dar luego de la derrota en las PASO y de cara a las generales de noviembre. "Creen que en dos meses puede solucionar el desastre que hizo en dos años", señaló.

"Yo creo que el gobierno puede mejorar pero nosotros más. Ellos van a tener su porción de nuevos votantes pero nosotros más todavía. La distancia entre los votos del 10%, se puede ampliar dos o tres puntos más. Nuestro objetivo estratégico es el 45% en noviembre. Es simbólico", expresó la ex ministra de Seguridad en una entrevista en TN.

En esa línea, Patricia Bullrich continuó: "Mantendríamos las provincias donde tenemos el objetivo de que el oficialismo pierda el quórum en el Senado. El oficialismo apuntará a La Pampa, Chubut y Santa Fe para recuperar, nosotros también y al resto de las provincias que eligen senadores. Creemos que hay un aire de cambio en esas provincias. El que votaba al peronismo y confiaba en sus valores, ahora ve la decadencia y destrucción de trabajo".

"La cultura del trabajo, el país de la clase media y la educación son valores que están más depositadas en Juntos por el Cambio. Vamos a repetir la elección y la vamos a mejorar", dijo y añadió sobre las restricciones: "No entiendo por qué las universidades siguen cerradas. Una madre me dice que su hija estudiante de medicina todavía no ha ido presencial".

Asimismo, denunció algunas situaciones de "clientelismo" en distintos territorios: "La heladera no va a matar la dignidad. Le están llevando elementos para que los voten. Darío Kubar, nuestro candidato, documentó todo. Esas heladeras que regalan luego son vendidas en Mercado Libre. Esto pasa en el partido de General Rodríguez. En el partido de Avellaneda, regalan bicicletas. Anunciaron créditos para quienes inicien obras de teatro en octubre y noviembre. Más evidente no puede ser".

En ese sentido, sobre las medidas económicas que prepara el gobierno, advirtió: "Yo creo que la inyección de dinero que van a hacer conlleva un peligro inflacionario. Este festival de dinero lo vamos a pagar todos. Ellos creen que van a recuperar votos, nosotros creemos que la gente actuará con razón. La sociedad ve que el gobierno le sacó todo. A mucha gente le rompió el corazón este fin de ciclo del kirchnerismo en total decadencia".

Luego, apuntó contra los nuevos integrantes del Gabinete: "Yo recuerdo el consejo de Juan Manzur a Sabina Frederic: 'vos hacé que escuchas la oposición y después hacé lo que querés'. Eso es Manzur. Hay que ver Tucumán, la provincia tiene de todo, pero es una sociedad decadente. Tiene diversificación productiva pero la han destruido. Da dolor Tucumán. Los tucumanos se sienten muy mal con la situación que tienen y el clientelismo explícito. Es un político que viene a repartir esto para conseguir votos"

Y apuntó al nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con quien viene teniendo declaraciones cruzadas en los últimos días: "Aníbal Fernández no dejó nada como ministro de seguridad. Solo dejó la sensación de inseguridad y la crisis de la efedrina. No espero nada de él. Que provoque solo como vocero. Hay que dejarlo hablar solo, es tan barrabrava. No le vamos a contestar más a Aníbal Fernández".

"Los dos son políticos capaces de hacer lo que le piden. Tienen el trabajo sucio de cambiar el voto a lo que dé lugar. Nosotros como Juntos por el Cambio tenemos que ser más fuertes y más potentes. Denunciar todo. No se tienen que dejar arrebatar los votos. El gobierno cree que en dos meses puede solucionar el desastre que hizo en dos años", afirmó Bullrich.

Sobre la posibilidad de incorporar a Javier Milei y a dirigentes liberales, señaló: "Javier Milei va a estar más de nuestro lado. Estamos en listas distintas. Hacia adelante tenemos que hacer crecer nuestra coalición. Le habíamos ofrecido a José Luis Espert estar pero al final no. Esto lo tiene que discutir toda la coalición".

"Todo lo que tiene que ser republicanismo tiene que estar de un lado y el populismo del otro. Juntos por el Cambio se amplió en esta elección. Es una posibilidad sumar a Milei a nuestro espacio más adelante. Se ha ampliado con peronistas que se cansaron del peronismo de los barones del conurbano", agregó la presidenta del PRO.

