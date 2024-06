Paula Moreno denunció que existe un “plan organizado” contra FOPEA de personas ligadas al poder

La presidenta de FOPEA, Paula Moreno, denunció las agresiones al organismo que representa y, sobre todo, lamentó el apoyo del presidente, Javier Milei, a esas acciones. Moreno contó a PERFIL que los ataques se intensificaron desde que FOPEA cuestionó la promoción de matriculaciones obligatorias para periodistas –iniciativa que luego desactivaron-. En las últimas horas hicieron circular en las redes sociales un chat falso del Foro y atacaron a Moreno por “no repudiar” el ataque a Mariano Pérez, periodista de Break Point.

“FOPEA recibió un ataque directo por parte de una cantidad de trolls o militantes libertarios, no lo sabemos, pero hemos sido víctimas de una andanada de mentiras”, lamentó Moreno. La escalada de agresiones comenzó cuando usuarios de X (ex Twitter) difundieron un chat que supuestamente pertenecía a FOPEA en el que integrantes del espacio le restaban importancia al periodista libertario Mariano Pérez. “Esas conversaciones jamás existieron”, señaló.

Para Moreno hay una búsqueda sistemática de deslegitimar al organismo que monitorea la libertad de expresión. “La difusión de ese chat falso, entendemos que tiene la intención de desprestigiar esta organización y no es la primera”, detacó Moreno a PERFIL.

“No tenemos dudas de que esos ataques están instrumentados de manera organizada”, advirtió. Aunque todavía no acudieron a la Justicia, están analizando y asesorándose para realizar una denuncia por los ataques.

“Nos preocupa que los ataques sean retuiteados y avalados por el Presidente, nos parece gravísimo cuando ese espacio debe ser de absoluta ejemplaridad y, en cambio, desde su lugar habilita o valida todo el resto de las reacciones que son sumamente violentas, contra los integrantes de FOPEA que no son pocos, somos 650 periodistas en todo el país, contra la Comisión Directiva, contra nosotros, contra nuestra familia”.

Milei cargó contra FOPEA por el caso de un influencer libertario y desde la entidad denunciaron una "campaña de desprestigio"



“No tenemos dudas de que esto fue una cuestión orquestada y organizada”, insistió. Desde FOPEA explican que primero se difundió el chat falso que se hizo tendencia rápidamente porque no habían salido rápidamente en defensa de Mariano Pérez.

“Nosotros estamos seguros de que esta acusación se debe a varias cuestiones evidentemente, pero ayer por la mañana (por el jueves), nosotros planteamos y condenamos este intento de reimplantar la matriculación obligatoria, que tuvo una gran repercución y luego aparece toda esta situación”. “Por eso hablo de una cuestión organizada que puede vincularse a esa cuestión, aunque en realidad venimos de una saga de diferentes situaciones en las que ponen a FOPEA en el centro de la escena”, analizó.

Respecto a la circunstancia que vivió Pérez, Moreno subrayó que en el video que él mismo compartió le consultaron si era militante de Milei y él dijo que sí. “Hay algunas cuestiones ahí que nosotros también planteamos en esencia, porque estamos en un momento complicado del periodismo, con bajos niveles de credibilidad y tenemos que restablecer alianzas con nuestras audiencias y con la ciudadanía en general”.

“Esas alianzas se van a construir sobre la base de un periodismo profesional definitivamente, un periodismo que investigue, que molesta en definitiva, el resto es un susurro al oído, es acompañamiento, es publicidad de micrófono fácil”.

“Es preocupante que no llame la atención esto de sostener el periodismo militante tales como en otras épocas, no llama la atención que haya una violencia organizada en redes dirigida, la desinformación que promueven esto de retuitear desde cuentas no verificadas de la primera línea del gobierno nacional, eso es desinformación pura, la hostilidad nos llama la atención, también la imputación de delitos a periodistas”.

Otro punto preocupante es que estas reacciones de amedrentamiento masivo traen consecuencias en el periodismo. “Es un método para generar autocensura, una autocensura indirecta, dos planos, la primera porque nos pasa a todos y tiene implicancia para nosotros y los nuestros y, por otra parte, porque es muy difícil pararse frente a un ataque tan organizado con los recursos de tiempo y organización que manejan”.

