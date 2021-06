"Peste rosa": el término discriminatorio utilizado por una legisladora del PRO para referirse al VIH

La legisladora del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Ana María Bou Pérez, recibió críticas en redes sociales luego de referiste al VIH como "la peste rosa" durante una sesión en la que al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, presentó su primer informe de gestión.

Mientras exponía sobre la estructura del sistema de salud en la Ciudad, Bou Pérez dijo: "Empezaron en el '83 con la peste rosa, tuvimos otras epidemias, y terminamos en el 2009 con H1N1. Ya venían nuestros equipos con una carga de trabaja muy interesante".

El término fue acuñado en 1981 cuando aparecieron los primeros cinco casos del virus de inmunodeficiencia humana en jóvenes americanos. Era utilizado para referirse a los homosexuales de forma discriminatoria, culpándolos por la existencia del SIDA.

Usuarios en redes sociales remarcaron, además, que la legisladora del PRO emitió dicha frase luego de haberse conmemorado el Día Internacional del Orgullo LGBT, jornada en la que se celebra la igualdad de derechos y la aceptación universal.

Finalmente, señalaron que el uso de ese término particular no solo "discrimina y atrasa" si no que "no son propios de una exministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y menos de una médica especialista en geriatría y en medicina sanitaria".

Un episodio similar ocurrió el miércoles 9 de junio, cuando el legislador de JxC, Francisco Sánchez, respondió a la publicación de una joven de 18 años diciéndole: "Quiero una nuera como vos para alguno de mis 5 hijos. Bonita, inteligente y de derecha".

JFG