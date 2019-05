Pichetto ve a Massa y al PJ alternativo más lejanos que nunca del kirchnerismo

"No veo posible un acercamiento de Alternativa Federal con el kirchnerismo", dice el senador del PJ y precandidato presidencial Miguel Ángel Pichetto, refiriéndose a la posibilidad de unir su espacio a la facción liderada por la expresidenta Cristina Kirchner y Alberto Fernández. "Sin entrar en la grieta, hay una división entre los que estamos en el campo democrático y la visión autoritaria de un sector que sigue alentando ideas viejas y que pueden ser negativas para la Argentina", sostuvo al respecto en una entrevista concedida al diario La Capital de Mar del Plata.

En la entrevista, Pichetto cuestionó "algunas ideas del kirchnerismo" que "son hasta ridículas" (como la eliminación del poder judicial o la reforma de la Constitución) y "ni siquiera son convenientes para la propia candidata". "Son todas visiones de una Argentina muy primaria que hay que tratar de eliminarlas porque nos destruye como sociedad", agregó.

"Ella [Cristina Kirchner] sabe que no hay aval para las posturas más radicalizadas, por lo tanto con la definición de Alberto Fernández, que la tomó de manera individual sin consulta con el peronismo, no creo que lo logre. Porque la figura central sigue siendo ella", afirmó el senador.

Pichetto resaltó, además, que "la ex presidenta está en otro espacio, que se llama Unidad Ciudadana y tiene una alianza táctica con sectores de la izquierda argentina". "Nosotros expresamos el centro nacional, tenemos una visión más democrática, más federal y de un peronismo que recree las mejores ideas, ligadas al desarrollo, al crecimiento", aclaró el referente del PJ.

El senador confió en que "si se arma la construcción electoral con las candidaturas sobre la mesa, con figuras de prestigio como Roberto Lavagna y el aporte de gobernadores", la opción de este frente electoral "es altamente competitiva". Remarcó la "necesidad de consolidar un polo democrático porque cualquiera sea el resultado (de las elecciones) va a haber que contribuir con el concepto de la idea de la unidad nacional".

"El gobierno tiene un piso y un techo intenso (entre 28 y 30 por ciento). También lo tiene la ex presidenta con Unidad Ciudadana. Y Alternativa Federal está en un proceso de crecimiento y ocupa el otro tercio. Y abarca otro dato de las encuestas: aparece un 40% que no votaría a ninguna de las dos opciones", analizó.

Pichetto ratificó que Sergio Massa está dentro de su mismo espacio y destacó que "fue uno de los fundadores", por lo que no cree "en esas versiones que lo dan integrándose a Unidad Ciudadana". “El está en Alternativa Federal y no veo señales de que se vaya”, afirma aunque admite que si eso sucediera sería “una pérdida importante” para su espacio", dijo el senador.

"En política hablar de cosas tan taxativas es difícil pero me parece que no. Sergio es una figura interesante que ha crecido en la vida pública diferenciándose de la ex presidenta y tiene un capital adquirido. (El gobernador cordobés, Juan) Schiaretti convocó al socialismo, a (la líder del GEN, Margarita) Stolbizer y armó un nuevo frente. Tenemos que estar empeñados en esa construcción y lo veo a Sergio Massa trabajando en eso", agregó.

