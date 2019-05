Pidió licencia el senador bonaerense Jorge "Loco" Romero, denunciado por abuso

El 14 diciembre de 2018, el legislador bonaerense de Unidad Ciudadana Jorge Romero fue denunciado públicamente por abuso sexual. Su compañera y exmilitante de La Cámpora, Stephanie Calo, acusó en las redes sociales al senador provincial de ese espacio por un episodio que sufrió en 2017.

"Me encerró en un baño y me dijo que le haga sexo oral", señaló ante las autoridades al hacer la denuncia judicial el 18 de diciembre pasado. A las pocas horas el legislador y referente de la agrupación en Buenos Aires realizó un descargo público donde reconoció "prácticas machistas" y adelantó que renunciaría a sus "responsabilidades políticas", pero no fue apartado de su banca.

La denuncia judicial quedó delegada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°2, a cargo de Santiago Vismara. Desde el bloque de Unidad Ciudadana emitieron un comunicado donde señalaron que "se le quitaron todas las responsabilidades políticas dentro de la organización, y no puede participar en los espacios de militancia en tanto dure la aplicación del mismo". Sin embargo, no había novedades de la decisión del Senado al respecto.

No hay avances en la Justicia ni en el Senado contra el legislador de La Cámpora denunciado por abuso

Tras poco más de cinco meses luego de su denuncia sin avances, el Senador pidió ahora una licencia a su banca, sin goce de sueldo."Por medio de la presente, solicito una licencia sin goce de haberes por el plazo de 30 días a partir del día de la fecha, conforme a lo establecido en el artículo 5 inciso B y 6 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Jorge Romero, Senador", sostiene el texto de la solicitud.

Al conocerse públicamente la denuncia el 14 de diciembre, Romero publicó un descargo en su cuenta de Facebook, en el que habló de "deconstruirse". "Soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Además soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visibilizacion que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales", sostuvo.

"Deconstruirnos significa mejorarnos a nosotros mismos en todos los sentidos y eso es lo que debemos hacer si queremos mejorar también la organización donde militamos". escribió Romero.

Y agregó: "Es por eso que he decidido dar un paso al costado de mis responsabilidades políticas para someterme a los procesos que determine la aplicación del protocolo que la organización ha generado para éstos casos. Deconstruirnos significa mejorarnos a nosotros mismos en todos los sentidos y eso es lo que debemos hacer si queremos mejorar también la organización donde militamos y, en definitiva, construir una sociedad más justa, libre y soberana", escribió en su cuenta.

A.G./