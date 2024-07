En medio de la puja entre Buenos Aires y Río Negro por la instalación de una planta de gas natural licuado (GNL) impulsada por YPF y Petronas, el Gobierno bonaerense acusó a Nación de politizar el megaproyecto para “perjudicar” a la Provincia. Cabe destacar que esta obra, que harán YPF y Petronas, implicará la mayor inversión de la historia, con un desembolso superior a los 30.000 millones de dólares.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró sobre la situación actual de la negociación: "Están tratando de politizar para perjudicar a la Provincia de Buenos Aires. No sé si la empresa Petronas se va a prestar a este juego".

Inversión millonaria: buscan sanear el proceso por el que pelean dos gobernadores y el Presidente

Por otra parte, el funcionario enfatizó en que la provincia de Buenos Aires contará con un régimen de impulso a las inversiones, aunque no será como el RIGI. "Lo que va a hacer el Gobernador es un régimen que regule la provincia", sostuvo en declaraciones a Radio Splendid AM 990.

Vale recordar que Axel Kicillof se sumó a esta carrera para alojar la planta de exportación de GNL, pero ante su negativa de adoptar el RIGI votado en la Ley Bases indicó que enviará un proyecto de ley propio "para la creación de un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas vinculadas a grandes inversiones, la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires", es decir, un RIGI propio.

En este sentido, Bianco también rechazó las críticas del presidente Javier Milei: "No sé cómo sabe el Presidente que el RIGI de la Provincia tiene ideas comunistas, va a ser un régimen como cualquier otro para llevar adelante el proyecto y la generación de empleo local". Además, consideró que el hecho de que Río Negro adhiera al régimen de inversiones impulsado por el gobierno nocional (RIGI) "no implica ningún incentivo provincial. No implica nada".

La supuesta reunión secreta entre YPF y Axel Kicillof

El ministro de Gobierno bonaerense aclaró que con YPF “no hubo ninguna reunión secreta”. "Hubo una reunión pública en su momento entre YPF y Kicillof, pero de la que se habla no existió", señaló al aludir a lo publicado este viernes por el diario Clarín sobre un supuesto encuentro entre el Gobernador y Horacio Marín, titular de la petrolera.

Planta de GNL: YPF desmintió haber tenido una reunión secreta con Axel Kicillof

Bianco sostuvo que "hubo un pedido de información por parte de YPF contestado en tiempo y forma, donde hubo una respuesta pública de Kicillof respecto de los terrenos, infraestructuras, el régimen impositivo, pero de esa consulta se hizo una cuestión mediática".

La petrolera estatal también desmintió este encuentro. "En relación con la nota que publicó Clarín sobre el proyecto Argentina LNG, YPF desmiente que haya habido reuniones secretas ni con el gobernador de la provincia de Buenos Aires ni con ningún otro actor", señalaron en un comunicado oficial esta mañana, al hacer referencia a una nota publicada en el diario mencionado en la que se hace referencia a que Marín se habría reunido con el gobernador bonaerense para explicarle la necesidad de aplicar el RIGI en inversiones de las características que plantea este proyecto.

