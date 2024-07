Carlos Bianco: "La discusión por el RIGI está saldada porque está vigente"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Carlos Bianco explicó el anuncio del gobernador, Axel Kicillof, de la creación de un "RIGI bonaerense". Se refirió al polémico intento de traspasar la planta de licuefacción planeada en Bahía Blanca a Río Negro, y justificó la adhesión al programa nacional del Gobierno de Río Negro. “Creo que el gobernador Weretilneck hará lo que él cree mejor para su provincia, lo que digo y denuncio es que, estando una inversión ya anunciada de repente aparece la posibilidad de mudarla, eso es lo extraño”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). La respuesta del mercado a las medidas de Milei y las perspectivas económicas del país.

Carlos Bianco es ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el hombre más cercano a Axel Kicillof. Fue jefe de Gabinete de la provincia en los primeros dos años del mandato anterior y vicejefe de asesores del Gobernador en los últimos dos años del mandato. También ocupó el cargo de secretario de relaciones económicas internacionales en la Cancillería en el año 2013.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió a la legislatura bonaerense su propio proyecto para aplicar un RIGI bonaerense.

Contanos la diferencia entre el RIGI bonaerense y el RIGI nacional. Concretamente, ¿en qué se diferenciaría?

Antes de entrar en algunas cuestiones puntuales del RIGI bonaerense, que es algo que va a tener que tratar la legislatura, hay que entender ciertos puntos. Hoy en día está en discusión, y todo este asunto viene a colación, de una inversión muy importante que se está por desarrollar en nuestro país que es la planta de licuefacción que ya había sido trabajada durante varios años en la provincia, puntualmente en la zona de Bahía Blanca, y que ya había sido anunciada, ya se hicieron los estudios técnicos, estudios ambientales llevados a cabo por YPF y Petronas, y que de repente empieza a haber una supuesta competencia de jurisdicciones.

La competencia es dónde se va a alojar esa inversión, que es una inversión realmente importante. Si efectivamente sucede en los términos que se plantean públicamente, será quizás la inversión más grande de la historia del país por el monto, que serían unos 50.000.000 de dólares de acá a diez años.

Todo es un supuesto, porque la provincia de Buenos Aires aún no ha recibido los detalles técnicos del proyecto. Se viene haciendo un trabajo tanto con la provincia como con el municipio y con el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Las tres jurisdicciones se han puesto a disposición de Petronas, se viene trabajando, haciendo solicitudes de información.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Venimos colaborando para que esa inversión sea efectiva, tal como se previó desde un primer momento, en la provincia de Buenos Aires, en la zona del puerto de Bahía Blanca. De repente, a colación de la discusión legislativa por el RIGI, empieza a estar una disputa con la posibilidad de que se aloje también o eventualmente, en otra provincia.

Hubo un intento de politización, de generar una polémica entre dos jurisdicciones, anunciando que la planta se iba a instalar en aquel lugar en donde se adhiera el RIGI, régimen que aún no está reglamentado ni formalmente funcionando, está vigente para todo el país. O sea, el RIGI ya está vigente para la provincia de Buenos Aires, más allá de este detalle administrativo que hay que reglamentar para que se puedan presentar los distintos vehículos de inversión. Por ejemplo, en ese proyecto, la planta de licuefacción de Petronas.

En este marco, se sale a instalar que lo que va a definir la inversión es la adhesión provincial al RIGI. En el caso de Buenos Aires, a lo único que afecta en rigor, es al impuesto a los ingresos brutos y a los impuestos a los sellos, porque todos los otros impuestos para los cuales ya está vigente el RIGI son incentivos nacionales. O sea, lo que estamos discutiendo es que la inversión se va a hacer de acuerdo a cuánto sea la tasa del impuesto a los sellos, o si se le cobra en sí, o cuánto será la tasa de ingresos brutos en una u otra jurisdicción, cosa que es ridícula en una inversión de esa magnitud en donde las definiciones económicas, financieras y técnicas exceden largamente a un pequeño impuesto provincial, y eventualmente, determinadas tasas municipales que pueden aplicar los distintos municipios en donde se establezca.

Lo que ha hecho el Gobernador, junto con el ministro de producción y varios funcionarios de la provincia de Buenos Aires, es establecer un RIGI para nuestra provincia. Nosotros venimos de una tradición dónde los regímenes de inversión son algo positivo, pero todo régimen de inversión tiene que tener una contraparte de inversión, de generación de empleo, de valor agregado por parte de las empresas que ingresan a ese régimen de incentivo, por lo cual reciben ese incentivo.

Es quid pro quo de alguna forma un régimen de inversión. Vos invertís, generas empleo, generas valor agregado, y a cambio tenés determinados incentivos, extensiones impositivas, estabilidad fiscal o lo que se determine como régimen de incentivo a las inversiones. Nosotros nos opusimos al RIGI en general porque son incentivos que exceden las necesidades de cualquier empresa para localizarse en el país, pero es una discusión que está totalmente saldada, porque el RIGI está aprobado y está vigente para todas las provincias.

En ese marco, el Gobernador va a estar presentando un proyecto en la legislatura que obviamente tiene incentivos vinculados a la estabilidad fiscal, a la posibilidad de alguna extensión impositiva por parte de la provincia de Buenos Aires, a cambio de generación de empleo y distintas cuestiones. Ese es el espíritu general del proyecto que se va a presentar y discutir en la legislatura como corresponde porque va a ser una ley.

Alejandro Gomel: ¿La lectura que ustedes hacen es que aquí, más allá de una cuestión técnica, se trata de una represalía política por este amague de que la inversión no vaya a Bahía Blanca?

No sé si una represalía, pero sí un intento de correrla de la jurisdicción. Nosotros no somos quienes la tenemos que explicar, además de que venimos trabajando con YPF y con Petronas porque es una inversión que ya se había anunciado y estaba decidida antes de la existencia del RIGI.

A finales del 2022 nadie estaba pensando en RIGI. Nadie estaba pensando en un RIGI cuando esta inversión se anunció, pero sí estaba en discusión una ley sobre la exportación de GNL, que también generaba determinados incentivos para aquellas plantas que se establezcan en el país para la producción de GNL y los procesos de licuefacción, pero también generaba compromisos en materia de desarrollo de proveedores, valor agregado, generación de empleo local, de montos de inversión y demás.

No es técnico el problema, ni económico, ni financiero. Las condiciones con las que cuenta el puerto de Bahía Blanca son las mejores condiciones posibles para una planta de licuefacción, tiene las infraestructuras necesarias, el puerto de agua profunda, todas las vías de acceso, el personal y los trabajadores capacitados, porque recordemos que es uno de pueblos petroquímicos más grande de América Latina que cuenta con una fuerza de trabajo ya capacitada que puede trabajar directamente en el nuevo proyecto o que puede pasar a formar parte de equipos técnicos o de formación.

Todas las condiciones, técnicas, económicas, financieras, ambientales, indican que el lugar debería ser el puerto de Bahía Blanca. Ahora surge la posibilidad de otra jurisdicción que ni siquiera entendemos cuál sería la razón.

AG: En la conformación del Consejo de Mayo se hizo participar a un abanico de actores sociales, políticos y gremiales, pero dejan afuera a la provincia de Buenos Aires porque dicen, “todos los gobernadores, salvo los que no firmaron el Pacto de Mayo”, ¿Cómo lo toman esto?

Nosotros tampoco nos moríamos de ganas de estar ahí. ¿A discutir qué? Diez puntos de los cuales no estamos de acuerdo o que algunos ya están consagrados en la Constitución y lo único que hay que hacer es cumplirlos. Nunca fuimos consultados por esos puntos. No es un problema para la provincia de Buenos Aires no estar ahí, me parece que es un problema para la Argentina que se hayan firmado esos diez puntos y que esa sea la línea de bases para pensar en un nuevo país.

No estamos de acuerdo con una línea de bases donde no se habla de la producción, de la defensa del trabajo argentino, no se habla de la escuela obligatoria y pública, sino que se habla de “una escuela de calidad”, vaya uno a saber qué es una escuela de calidad. Unas bases en donde no se habla de la salud pública ni de los derechos de los argentinos. No estamos de acuerdo sobre esa línea de bases y tampoco nos quita el sueño participar de ese consejo.

Elizabeth Peger: Quiero consultar algo que no me quedó claro, ¿No se requiere la adhesión efectiva al RIGI nacional para que se puedan implementar planes de inversión en los diferentes distritos?

No, el RIGI nacional ya está vigente en la provincia de Buenos Aires, con los incentivos que otorga el gobierno nacional a esos proyectos de inversión. La no obligatoriedad de liquidar las exportaciones a partir del tercer año, la estabilidad fiscal, las extensiones impositivas a impuestos nacionales, las alícuotas diluidas, y bueno varios elementos incentivos.

Todo eso ya está vigente en la provincia de Buenos Aires, lo que hace la ley aprobada es invitar a las provincias a adherir a los efectos, entiendo, de darle estabilidad fiscal a los impuestos provinciales, cosa que podemos tratar tranquilamente en nuestro régimen provincial sin necesidad de adherir.

EP: Río Negro fue la primera provincia que se adhirió al RIGI nacional. ¿Les parece inocente la aparición del gobernador Weretilneck pulseando, en este momento, por un proyecto de inversión que en realidad había sido anunciado en 2022 y todo parecía anunciar que se iba a concretar en Bahía Blanca?

No quiero polemizar con otras provincias, menos con las que tenemos un buen vínculo de trabajo, pero creo que el gobernador Weretilneck hará lo que él cree mejor para su provincia. Lo que digo y denuncio es que, estando una inversión ya anunciada, estudiada, habiendo hecho inversiones previas en materias de estudios previos y la localización de parte de YPF y Petronas, de repente aparece la posibilidad de mudarla, eso es lo extraño.

No tengo un problema con la provincia de Río Negro, me parece que ahí hay algo que no se puede explicar dentro del proceso general. Porque en otro marco regulatorio ya estaba anunciada, cambia el marco regulatorio y ahora parece que hay una posibilidad de mudarlo a otra provincia.

La semana pasada se presentó Kilómetro 0, que sería el primer sector político referenciado directamente, a nivel nacional, con Axel Kicillof. ¿Implica ese Kilómetro 0 el comienzo de la campaña y construcción electoral de cara a 2027?

Kilómetro 0 es un espacio cultural y político que se presentó el 9 de julio pasado en el Centro Cultural Moran, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como objetivo desplegar acciones políticas en la Ciudad. Su principal referente es Augusto Costa, pero no está pensado como vehículo electoral ni mucho menos para 2027, al menos hoy.

Ahora está pensando en otros términos y creemos que cualquier aproximación al 2027 es totalmente prematura. Imagínate las cosas que estamos discutiendo ahora y las cosas que van a pasar en este bendito país en tres años y medio. Ni nos imaginamos lo que va a pasar en este país.

El RIGI busca fomentar las inversiones, pero recibe críticas por las ventajas abusivas que ofrece a las multinacionales.

En su momento, vos manifestaste que creías que la mejor candidata hubiera sido Cristina Fernández de Kirchner y no Sergio Massa. Ahora, en la presidencia del Partido Justicialista, ¿Te parece que es ella quién lo tiene que presidir o que ella no tendría que hacerlo?

Una aclaración, yo no lo había puesto en aquel momento por la negativa de Sergio, sino que lo había puesto solamente por la positiva de Cristina, que muchos consideramos que era la mejor candidata para la presidencia. Dado que Cristina estaba proscrita y no se iba a presentar, entendimos que la mejor opción era Sergio Massa, por eso lo militamos y buscamos los votos para Sergio, como le corresponde hacer a nuestro frente político.

Respecto del PJ nacional, dependerá de si la ex Presidenta se quiere presentar. Yo no tengo una preferencia, me parece que es un cuadro político histórico con un presente y con un futuro, porque todavía tiene cuerda para hacer política, y creo que se podría presentar tranquilamente. Pero es una decisión que tiene que tomar ella, más allá de que es una discusión que se está dando en el partido, que está conducido por los vicepresidentes, y ahí está la posibilidad de la renovación de autoridades. Pero me parece que es una definición de ella.

