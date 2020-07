Políticos y dirigentes apoyaron a Viviana Canosa tras el mensaje de Alberto Fernández

Las declaraciones de Viviana Canosa, que contó que se sintió "incómoda" tras recibir un mensaje del presidente Alberto Fernández, ya generaron repercusiones políticas. Dirigentes opositores respaldaron a la conductora de Nada Personal (Canal Nueve) y apelaron a la libertad de prensa tras el intercambio con el jefe de Estado.

La polémica comenzó cuando Fernández le escribió a la periodista para cuestionar el abordaje de ciertos temas del ciclo. "A mí me pareció intimidatorio porque mi teléfono no es público, él me dijo 'te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estas diciendo' fueron varias cosas así, pensé que era el momento de dejar la televisión", narró la conductora este martes 21 de julio en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Las declaraciones de Canosa fueron reproducidas en diversos medios y el tema se convirtió pronto en trending topic en Twitter. Desde la misma red social, políticos opositores y dirigentes respaldaron a la periodista y cuestionaron el supuesto "apriete".

Viviana Canosa contó las críticas que recibió de Alberto Fernández: "Me sentí muy incómoda"

Uno de ellos fue el diputado nacional del PRO Waldo Wolff: "Estimada @vivicanosaok, la comisión de libertad de expresión está a su disposición. Lo que cuenta es grave. No debe ser naturalizado. Mi repudio", escribió el legislador.

En la misma línea, Laura Alonso se dirigió a la periodista y cuestionó directamente al mandatario: "Mi solidaridad con @vivicanosaok. Que cada periodista trabaje libremente y sin consecuencias. Use el derecho a réplica, Presidente, pero no apriete periodistas", reprochó.

Por su parte, el abogado y exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi calificó el hecho de "inconcebible" y apuntó también a Fernández: "¿Qué dicen los que lo vendieron como 'moderado'?", planteó.

Entrevistada en el ciclo radial Por si las moscas, Canosa contó su reacción tras el intercambio presidencial: "A la noche, le escribí varios mensajes al Presidente y los borré todos. Pero después le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café, porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa", expresó.

La conductora aclaró que, tras el episodio, pudo hablar con Fernández. "Pude hablar con él, en un tono muy seco. Seguramente, más adelante hablaremos, tal vez en alguna entrevista. A mí me pareció intimidatorio, porque mi teléfono no es público. Él me dijo: 'Te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estas diciendo'", afirmó. Y concluyó: "Fueron varias cosas así y pensé que era el momento de dejar la televisión. Pero pude aclararlo con él y con gente de la política. Lo que pasa es que no puedo trabajar presionada, si no, no lo hago. Si tengo que laburar para decir lo que quieren que diga, no soy negocio tampoco yo para ellos porque no me sale".

