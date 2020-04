Cuarentena | Por ahora, el registro para circular por el país no se volverá a abrir

por Rosario Ayerdi

La cifra se detuvo en 20.800 autorizaciones. El número de permisos excepcionales para que los varados dentro de la Argentina puedan circular por vía terrestre mientras se desarrolla la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus se completó poco después de la habilitación y no volvió a abrirse. Tampoco se abrirá en las próximas horas, a pesar de que la autorización para circular rige hasta el martes a las 24 horas.

A la hora cero del viernes pasado, el registro comenzó a funcionar y debió ser cerrado el sábado al mediodía por la cantidad de solicitudes recibidas. En la web a cargo de la Secretaría de Innovación Tecnológica aún figura: “La totalidad de permisos de circulación para el día de hoy ya han sido emitidos. Es importante que nos cuidemos entre todos. Muy pronto podrás volver a casa”. Se trató de la primera autorización que desde el 20 de marzo le permitiría regresar a su lugar a personas que cuando se estableció la cuarentena estaban lejos de su hogar.

Aunque no había tope, al recibir 20 mil solicitudes decidieron frenar las autorizaciones para evitar un colapso en rutas y autopistas. En total, fueron otorgadas 20.800 solicitudes. En el Gobierno aseguraron que tras el reporte de las fuerzas de seguridad y tránsito el registro se volvería a abrir. Pero esto no sucedió y hoy se definió que no se darán más autorizaciones para esta etapa en la que se decidió que los permisos tendrán vigencia hasta el martes a las 24 horas. Hasta ese día, podrán trasladarse de una provincia a otra solo los autorizados hasta el sábado.



“Se están regulando los certificados para que no colapsen las rutas”, explicaron en la Casa Rosada cuando debieron suspender los permisos. “¿Cuántos permisos más hay que habilitar para que los vivos de siempre no se abusen?”, se preguntaban ayer en un encuentro del que participaron funcionarios del ministerio del Interior, Transporte y jefatura de Gabinete en donde se decidió no volver a poner en funcionamiento la web y dar por cerrada esta primera etapa.

En el Gobierno admiten que la cantidad de personas que quedaron varadas en distintas provincias es incalculable. “No es un universo como el de los jubilados o los que reciben asistencia estatal que se puede cuantificar, si mantenemos el registro abierto empiezan a aparecer los que se quieren ir a la quinta de fin de semana en el interior”, remarcan.

¿Se volverá a habilitar el traslado vía terrestre por la Argentina? En el Ejecutivo creen que sí, pero será recién después de una evaluación de las solicitudes que se dieron, las que fueron rechazadas y de una consulta a los gobernadores que cuenten con registros de ciudadanos que solicitan volver a sus territorios.

