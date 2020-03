Por qué una tormenta perfecta se posa sobre la Argentina

por Ramón Indart

La gestión de Alberto Fernández no tiene una cuota de suerte. Es más, a medida que pasan las semanas la cuestión económica sigue complicándose producto de la falta de acuerdo con los bonistas privados y las pésimas noticias que llegan desde el exterior. Todo este panorama genera una tormenta perfecta que se posa sobre la Argentina y trae como resultado mayor nerviosismo a una economía detenida que recibió el Presidente por parte de Cambiemos.



Coronavirus y China. El "Covid-19" paralizó la economía mundial. El impacto global podría llegar a los 280 mil millones de dólares, según la consultora londinense Capital Economics. Otra consultora especialista en análisis de carácter global, Oxford Economics, señaló que la economía china crecerá menos del 4 por ciento en el primer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. Actualmente, el país asiático representa la segunda economía del planeta y se traduce en el 16% del PBI mundial. ¿Qué numero concreto impacta a la Argentina? Las exportaciones al país asiático representan el 11% del total y las importaciones, cerca de 19%.



Soja hundida. El país necesita dólares cuanto antes. Entre todos los sectores que aportan divisas, la soja representa el 26% y está en el primer lugar. En total reportaron US$ 17.000 millones en 2019. Más allá del conflicto con las entidades rurales, la peor noticia no llegó desde adentro este lunes negro, sino del precio internacional. Hoy la soja tocó el precio mínimo en 10 meses. El precio se derrumbó 8 por ciento en el Mercado de Chicago. Según consignó TN, cayó 7,8 dólares, a U$S319,68 por tonelada, en cálculo para mayo, que es cuando la Argentina liquida la cosecha gruesa. Por otra parte, la Bolsa de Comercio de Rosario, adelantó que peligran 777.000 hectáreas de soja por falta de lluvias.



Derrumbe de petróleo. El ingreso de dólares tiene otro sector que hoy se desplomó: Oil&Gas y petroquímica que está en el cuarto lugar como generador de divisas. Los ingresos, durante 2019, fueron de US$5076 millones. Pero el conflicto entre Rusia y Arabia Saudita provocó la mayor caída del precio del barril de petróleo desde 1991, con un 30% abajo el domingo y un 20% más el lunes. El barril tocó el piso de U$S36,85. Cuando Alberto Fernández asumió, el barril estaba por encima de los 64 dólares. En medio de este panorama, las acciones de YPF en Wall Street se desplomaron casi un 18%. Cerca de las 13. 30 horas, hora local, los títulos de la petrolera de bandera se caían un -17,73 %. Más temprano, los mismos papeles sufrían un derrumbe del -22 %.



Reserva Federal. Esta mañana, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que aumentará los montos que inyecta diariamente a los mercados financieros en 50.000 millones de dólares hasta alcanzar 150.000 millones, como una medida de protección ante la epidemia del coronavirus. En sintonía, el G7 adelantó medidas conjuntas de los países desarrollados para suavizar el impacto allí y el ministro de Hacienda brasileño, Paulo Guedes, señaló que Brasil podría crecer 0,5 puntos porcentuales por los efectos del coronavirus. Todo en momentos donde la Argentina necesita, como "mercado emergente" que los bonos nacionales detengan el precio de referencia para evitar agrandar aún más la crisis.



Carne. El sector que creció sustancialmente durante la administración de Cambiemos ya está quinta entre los sectores que ingresan dólares. En 2019 aportaron US$ 4032 millones, un 30% más que el año anterior. ¿El principal factor? La apertura de un mercado como China que generó un brusco cambio en el negocio. A fines del año pasado, el precio empezó a bajar producto de medidas impuestas por el gigante asiático. Pero el coronavirus lo derrumbó. Las exportaciones cayeron en enero un 32,8 % en comparación con el promedio mensual exportado en el cuarto trimestre de 2019. "En los dos primeros meses del año, la cuarentena a la que se vieron sometidos los habitantes de varias ciudades chinas dificultó la logística de la distribución interna y el desembarco de los contenedores que continuaron llegando a China, generando enormes conflictos comerciales", explicó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) en su informe mensual.



A renegociar. En medio de todo lo que vive la Argentina y el mundo, la renegociación de la deuda externa debería entrar en el tiempo de definiciones. Más allá del apoyo político del FMI, lo cierto es que el gran problema siguen siendo los bonistas privados. Para entender, de los US$ 333.000 millones que debe pagar el país, el sector privado posee US$ 148.000 millones (44%). Es el grupo más intransigente para negociar. Luego vienen los organismos públicos: US$ 126.000 millones (38%). En tercer lugar recién aparece el FMI: US$ 44.000 millones (13%). El restante de US$ 15.000 millones es variado.

PERFIL consultó a economistas del Parlamento y hasta el momento no hubo respuesta.