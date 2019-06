Quieren regular las cuotas de los planes de autoahorro

por Julian D'Imperio

La inflación y la pérdida notable del poder adquisitivo tras la megadevaluación generó serias dificultades entre los que sacaron préstamos. Los créditos UVA son ejemplo de ello. Pero también los planes de autoahorro, para sacar un vehículo cero kilómetro. Los que se suscribieron a estos planes, en muchos casos, pasaron a tener cuotas impagables y en muchos casos ni siquiera estaban bien informados de por qué se disparó el valor de la deuda.

El diputado nacional Juan Brügge presentó un proyecto para evitar la "publicidad engañosa" y el aumento desmedido en las cuotas, tras detectar que se oculta información en muchos casos a los que se meten en los planes y que es frecuente que el valor a pagar se modifique de manera abusiva.

Brügge explicó a PERFIL que en primer lugar el proyecto pretende esclarecer que "los precios de los valores referenciales son fijados por la fábrica y no hay ningún control estatal. Esos precios no acompañan la inflación, los vehículos del año pasado hasta la fecha aumentaron un 130%. Ha habido diferentes parámentros porque no hay control estricto del Estado y no esta alcanzado por Defensa al Consumidor, por eso hay una posición dominante de la fábrica".

En diálogo con PERFIL, el legislador de Córdoba Federal aseguró que la iniciativa surge de "una gran necesidad por el desequilibro económico, que generó un quiebre de los ahorristas". Desde el segundo semestre del año 2018, cuando el dólar empezó una escalada abrupta, las cuotas de los ahorristas no dejaron de subir.

Los casos

En Misiones se registraron más de mil casos en que los ahorristas denunciaron haber sido víctimas de prácticas abusivas o directamente de estafas. Según los testimonios, los préstamos se volvieron imposibles y en varios casos les quitaron sus autos.

En Córdoba hubo 5200 reclamos similares. En la provincia de San Luis, las cuotas de los planes de autoahorro igualaron e incluso superaron los salarios mínimos. En la provincia de Buenos Aires se denunció publicidad engañosa, desde la promoción de los planes de ahorro en forma de concursos o sorteos, hasta las “raspaditas” en las cuales se les otorgaba como premio el acceso a un contrato de planes de autoahorro, con el desconocimiento absoluto del usuario.

También se sumaron al reclamo colectivo representantes de las provincias de Mendoza, Rio Negro, Santa Fe, La Rioja, Corrientes y Entre Ríos. En esta última provincia se presentaron 600 demandas.

En las denuncias de defensa de consumidor se reclama la falta de transparencia en el cobro de cargos reflejados en la facturación, derechos de admisión y permanencia, cargos administrativos, entre otras cosas. También la falta de información sobre los costos por el retiro de la unidad. No hay, según se quejan los usuarios, informes detallados.

"Eso generó el efecto de que se dejó de pagar, la alta morosidad y el secuestro del vehículo. Es una crisis. Queremos proteger al mas chico, al que tiene como máximo dos planes, los que tienen más es porque hacen especulaciones", precisó Brügge.

El proyecto propone una regulación para la etapa precontractual y contractual destinada a acentuar la obligación de información relativa a un aspecto que es constante motivo de reclamo por parte de los adherentes y consumidores: la forma de determinación del denominado “valor móvil” y su incidencia en el monto final de las cuotas futuras a pagar por el adherente, tomándose como pauta equitativa, en razón de la inflación producida en el año 2018, que finalizó con una inflación anual del 47,6%, según informe del INDEC.

Por otra parte, propone que en los casos de contratos en que se hayan dejado de abonar las cuotas a partir del 30 de setiembre de 2018, el adherente moroso podrá solicitar la aplicación del sistema de cálculo de la cuota mensual conforme los parámetros establecidos en los incisos anteriores del presente artículo, y retomar el pago de las cuotas de acuerdo al estado en que se encuentren al momento de entrar en mora.

"Queremos que por lo menos que el contrato sea conocido previamente, que se conozca el aspecto de lo que pasa ante una eventual renuncia al grupo, la devolución de lo aportado, el valor de los seguros, hay un gran vacío legal. No se dan a publicar los valores en las paginas, no te hacen conocer los integrantes del grupo, no te dicen nada", advirtió el diputado y vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de la Argentina.

Y concluyó: "Lo que planteamos es una excepción para recalcular la cuota para los que tengan morosidad de un año y recomponer esa relación. Ya hablé con Daniel Lipovetzky (diputado y presidente de la Comisión de Legislación General) para tratar cuanto antes este proyecto".

J.D. / M.C.