La presidenta de Justicia Legítima pidió reformar la Constitución

La fiscal y presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, aseguró que “hay que reformar la Constitución, entre otras cosas para que el Poder Ejecutivo no nos pueda endeudar otra vez”. En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria judicial aseguró que “hay que democratizar la Justicia, hacer ingresos democráticos, evitar las presiones” y que “si queremos disminuir el poder de Comodoro Py habría que ampliarlo. En lugar de 12 jueces y 12 fiscales federales, si fueran, no se, 48, no todas le caerían a Bonadio. Más sería más democrático”.



Asimismo, se refirió a las declaraciones del dueño del Grupo América: “Tiene que haber una denuncia penal contra el Presidente por lo de Daniel Vila” y que “hay que ocuparse de los fiscales y de los periodistas también, porque también hubo de parte del periodismo una invisibilidad de lo que estaba sucediendo. Y no solo en lo económico, sino también lo judicial. Para determinado sector del periodismo estaba todo bien".

Los que se oponen al kirchnerismo, sobre todo en el macrismo, agitan la idea de que Cristina Kirchner querrá una reforma constitucional para quedarse de manera indefinida en el poder. Y es algo que no es nuevo. En 2013, el líder del Frente Renovador basó su campaña en un intento del kirchnerismo (al que hoy acompaña) de cambiar las reglas en cuanto a la reelección, que nunca llegó a discutirse seriamente.

El macrismo siempre remarcó que el kirchnerismo está interesado en reformar la Constitución para eternizarse en el poder

Sobre el caso D’Alessio, Caamaño aseguró que “Daniel Santoro tiene que ser juzgado con todas las garantías, porque el garantismo no es mala palabra”, señaló. “Había un aval del ejecutivo y una complicidad de los medios que permitía la persecución”, agregó.



La fiscal pidió "volver al Estado de Derecho. Utilizar la prisión preventiva cuando puede haber peligro de fuga o entorpecimiento. La 'doctrina Irurzun' no existe. Lo llamamos así cuando estamos haciendo las cosas mal. Como nadie come vidrio, las cosas se van a empezar a ordenar. Ya se están acomodando. Fijate que Marijuan de oficio pidió investigar la denuncia de Vila, entonces las cosas van a ir mejorando".



Además, la fiscal aseguró que “los presos políticos que no tienen condena deberían ser liberados si no hay peligro de fuga. Sobre todo porque tampoco tienen condena".