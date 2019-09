Primeros cien días de Alberto: precios, salarios, pymes, salud y seguridad

por Rosario Ayerdi

Alberto Fernández no promete resultados inmediatos pero ya prepara medidas urgentes. En las oficinas de la calle México, por donde pasan los dirigentes que integrarán el futuro gabinete en caso de ganar las elecciones, la campaña pasó a un segundo plano y ganan protagonismo los distintos planes de gobierno que comienzan a tomar forma. “Alberto llegará legitimado por un amplio triunfo pero también habrá una legitimación en el poder en los primeros meses que tiene que ver con mostrar que de manera rápida toma el control para salir de la crisis”, dice uno de sus dirigentes más cercanos. Si bien los planes principales tienen que ver con la economía, ya dio el eje por el que quiere ir en áreas como infraestructura, salud y seguridad.

¿Cómo continúa la idea del pacto social que esbozó en Tucumán junto a empresarios, sindicalistas y gobernadores? Por estas horas, el equipo del candidato a presidente del Frente de Todos avanza en la idea de la firma de un documento para comprometer a los distintos sectores. La discusión se da en torno a si esto debe llegar antes de las elecciones del 27 de octubre o durante la transición, si ya se convierte en presidente electo. “Durante la transición será más fácil atraer a más sectores que ya no tienen compromisos con este gobierno”, reconocen.

“Lo primero que tiene que lograr Alberto es dar certezas y confianza para que el consumidor vuelque lo poco que tiene al consumo”, explican en su entorno. El acuerdo de precios y salarios será apuntado a desactivar la suba de la inflación. Se regulará la canasta básica de alimentos para que los sectores más castigados puedan acceder a los productos y comiencen a reactivar el consumo. La aplicación de la ley de góndolas será uno de los primeros mandatos. También apuntarán a desendeudar a las familias. En los equipos técnicos a cargo del área de desarrollo social ven que no solo las clases medias y bajas no llegan a cubrir las necesidades básicas, sino que también están endeudados con sistemas de crédito con un interés muy alto.

“Los sectores bajos y las pymes serán nuestra prioridad”, repiten. Por eso, avanzan en un nuevo régimen impositivo para las pequeñas y medianas empresas. El 1º de enero prometen bajar el 30% de la presión impositiva. También lo evalúan para el sector agropecuario. Habrá reducciones impositivas para quienes contraten trabajadores. “Para este gobierno, la prioridad era una reforma impositiva para que, en caso de querer despedir a un empleado, esto no fuera un problema. Nuestro plan no es solo que no se despida más gente sino que no tengan problemas en contratar a nuevos”, detallan.

“Las pymes son el mayor generador de empleo y las que generan el 75% del consumo interno. La industria textil y automotriz son de las más castigadas durante estos años. También buscaremos salvarlas aliviando los costos que tienen por la energía eléctrica, que hizo que muchas empresas debieran producir a la mitad y hasta cerrar”, explican en el Frente de Todos.

Habrá nuevas reglas de juego para el desarrollo de Vaca Muerta y fomentar la inversión extranjera. Ya hay distintos borradores circulando en forma de proyecto de ley. Uno de ellos tiene que ver con darle un nuevo marco normativo para petróleo y gas.

También cambiarán las pautas con el Fondo Monetario Internacional. En la renegociación buscarán modificaciones en los pagos y plazos pero serán duros también en los términos y metas que buscarán cumplir.

Asfalto, vivienda y salud. Con obra pública barata buscarán efectos inmediatos para la reactivación de la economía. “Asfalto, veredas, cordón-cuneta”, repiten incansablemente en el peronismo. También se pondrá el eje en el acceso a la vivienda social, algo a lo que se dará prioridad con la creación de un Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Si finalmente gana las elecciones del 27 de octubre, Fernández creará un nuevo organigrama. Entre los cambios, volverá a darle rango de ministerio al área de salud. No solo se enfocarán en este sector una vez que ganen los comicios. Pretenden cambios ya en la discusión del presupuesto que el gobierno de Mauricio Macri enviará en las próximas horas al Congreso. Uno de los ítems que buscarán garantizar son los procesos de compra de vacunas para que se cumpla con el Calendario Nacional de Vacunación. “Necesitamos insumos básicos no bien se asuma”, detallan en los equipos técnicos y agregan: “Debemos ver con qué presupuesto nos encontramos para que se garanticen las vacunas, medicamentos e insumos para programas como el de tuberculosis, VIH sida, oncológicos y otros”.

Seguridad. En el área de seguridad también buscan medidas urgentes. Por el lado de la prevención, con tecnología y agentes de proximidad se enfocarán en las zonas calientes. “No tiene sentido la distribución de policías por todos lados si no saben lo que tienen que hacer”, repiten. “Los mapas del delito nos dirán dónde necesitamos agentes de civil para prevenir robos de celulares, en dónde necesitamos fuerzas capacitadas para prevenir los asaltos en comercios”, explica uno de los dirigentes que trabajan en proyectos para combatir el delito.

Con Sergio Massa como aliado, también se espera recuperar el proyecto de policías locales para los distritos más calientes de la provincia de Buenos Aires. Pero una de las nuevas medidas en estudio tiene que ver con la creación de una fuerza especial para combatir el narcotráfico que cuente con recursos propios y tenga plena colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia.