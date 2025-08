Provincia: números ajustados para los dos bandos, nombres con ruido y nacionalización

Los números de un lado y del otro coinciden: La Libertad Avanza no tiene asegurado el triunfo que viene vaticinando en el territorio bonaerense ni Fuerza Patria ya puede presumir que el Presidente perdió las tres elecciones en una provincia que puede dejar de ser un límite para los libertarios. Los primeros sondeos que encargaron desde la Casa Rosada mostraron que secciones como la segunda y la cuarta, que deberían quedar pintadas de violeta, hoy le deja números negativos, al igual que la tercera, que dan por perdida. Desde el búnker peronista agregan que la octava también puede complicar los planes de Milei y que la primera, en donde deberían hacer la diferencia, está voto a voto. Esto no significa que este espacio tenga resuelta la elección ya que hay varios distritos en donde deberían ganar por una diferencia mayor a la que sus encuestas arrojan. Saben, además, que en la última semana sus competidores acelerarán para arrebatarles el territorio.

Por eso, la campaña para el peronismo ya empezó. Miran la última experiencia en la Ciudad de Buenos Aires y entienden que La Libertad Avanza “embiste sobre el final”. Para ese momento, los candidatos de Fuerza Patria ya deberían haber convencido al electorado de “Milei no”. La elección porteña que el peronismo se adelantó a dar por ganada (y terminó segundo) es mirada de cerca por los dirigentes bonaerenses para no repetir algunos errores. Uno de los principales dirigentes cree que, en este caso, se debe ir contra el Presidente a fondo y no buscar el voto estratégico de distintos partidos con un discurso medido.

Mientras tanto, en LLA analizan qué discurso pegará de lleno en el electorado. Aparece un primer desafío y es que la inseguridad dejó de estar en el top tres de la lista de preocupaciones de la gente que ve más agobiante la pobreza, el desempleo y no poder llegar a fin de mes. Todas problemáticas relacionadas con la economía a cargo del Presidente. Por eso, la mejor opción es sostener el voto antiperonista: kirchnerismo o libertad. Esto es, por ahora, lo que más voluntades junta. Un sector violeta reconoce que con este contexto la elección del excomisario Maximiliano Bondarenko tampoco fue la mejor salvo que el clima se caliente en unas semanas, algo que Kicillof sabe que puede suceder. En plena campaña 2023, el crimen de Morena de 11 años a manos de un motochorro en Lanús se coló en el discurso de Juntos por el Cambio y los libertarios.

La candidatura de José Luis Espert para encabezar la lista nunca dejó de hacer ruido. Aunque es economista, su discurso de mano dura es el que más querían explotar. Es el postulante de Milei pero no el de Karina. Quienes conocen a los dos dirigentes sostienen que la secretaria general de la Presidencia guarda más resentimiento que el Presidente contra quienes no hace mucho apuntaban a su hermano. Y Karina todos los días recuerda al Espert opositor en la campaña 2023.

Bajo este escenario, Milei se meterá en la campaña bonaerense para apuntalar a su candidato. Una elección que nacionalizará LLA y el peronismo. Ayer Cristina Kirchner avanzó más allá de los audios con los que se mantiene activa en la elección y puso su firma a algunas frases que apuntan a mostrar a Milei como responsable de la crisis económica. “Milei gobierna para los ricos”, “volvió el miedo a perder el trabajo”, “Milei te endeuda cada día más”, “Que Milei tenga su merecido en las urnas”; son las palabras que llevan la firma de la dos veces presidenta y titular del PJ nacional.

Fuerza Patria quiere ganar el 7 de septiembre pero La Libertad Avanza mira al 26 de octubre con más ganas. Son dos campañas que terminarán unificadas una vez que el 17 de agosto quede resuelta la lista de diputados nacionales. En la boleta violeta Karina Milei quizás levante algún veto a los nombres de las Fuerzas del Cielo que tachó para la provincial.

El peronismo debe resolver si deja que Juan Grabois juegue por afuera o no. Máximo Kirchner sentó a sus delegados en la discusión provincial y le abrió las boletas, por lo que ahora es quien debería ordenarlo. El diputado nacional no mira encuestas pero Cristina Kirchner sí. En las últimas horas le llegó un análisis sobre los votos del dirigente de Patria Grande. Grabois juega con el casi 9% de los votos que sacó en la provincia en la interna presidencial. ¿Tiene hoy esos votos? Según este sondeo, no. No controla esos votantes y solo retiene el 20%. Pero en una elección ajustada como la que se prevé, que su foto y su nombre aparezcan como una opción en la boleta única papel de octubre puede llevar al peronismo a la derrota. CFK vuelve a mirar encuestas y se prepara para definir. “Nosotros no nos hacemos cargo de divorcios ajenos”, dicen desde el sector de Sergio Massa, quien no adelanta si quiere o no jugar.