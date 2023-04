Representantes del gobierno nacional se reunieron con autoridades de Norinco, la poderosa empresa estatal de China dedicada a la industria militar que ofrece desde armas y blindados hasta apoyo logístico y tecnología. Estos son algunos de los aspectos a los que apuntan las autoridades para modernizar y reequipar las Fuerzas Armadas en un contexto internacional incierto.

China continúa desplegando su influencia para consolidar su posición en la región pensando en la nueva ruta de la Seda. En el caso argentino lo viene haciendo a través de la cooperación en distintas áreas, entre ellas: la nuclear, con el proyecto de construcción de Atucha III; la comercial, con énfasis en alimentos y litio; o la financiera, tras la reciente activación del swap para el pago de importaciones que busca aliviar las reservas del Banco Central.

Argentina activa el swap con China para pagar importaciones en yuanes

Sin embargo, una de las áreas -quizá de las más silenciosas- a las que apuntó Beijing para profundizar los lazos económicos con Buenos Aires es la defensa, un área postergada que además tiene como obstáculo el veto británico que restringe las compras de material militar, vigente desde la guerra de Malvinas.

Durante el mes de abril el ministro de Defensa, Jorge Taiana, se abocó a avanzar en las negociaciones para reequipar la Fuerza Aérea y el Ejército, una tarea difícil considerando la fragilidad de la economía argentina y su escasez presupuestaria. A tal fin, el pasado martes Taiana recibió a una delegación de Norinco para “avanzar en la incorporación de material para las Fuerzas Armadas”. La empresa creada por el régimen chino, en tanto, fue la apuntada en su momento por el gobierno para comprar blindados para reequipar el Ejército, tratándose de un proyecto que ya lleva 20 años esperando al mejor postor y una decisión política que lo consolide.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el vicepresidente de la empresa NORINCO, Xu Hongyu.

Qué es Norinco

La Corporación de Industrias del Norte (Norinco) es una empresa estatal china que se dedica a múltiples negocios que incluyen la industria extractivista y petrolera y la fabricación de vehículos de transporte. Sin embargo, los productos mas redituables y demandados los relativos a la industria de la defensa militar.

Según detalla en su página web, la empresa ofrece vehículos, maquinaria, productos para la defensa de alta tecnología, ataques de precisión, explosivos, armas de asalto anfibio, sistemas de supresión de largo alcance, sistemas antiaéreos y antimisiles, bombas de vacío y municiones. Fue creada en 1980 con la aprobación del Consejo de Estado de China y actualmente es supervisada por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional (Costind por sus siglas en inglés).

La empresa es top a nivel mundial en materia de armamento, tiene más de 200 mil empleados y filiales en todo el mundo. Además posee activos por 65,6 millones de dólares y se dedica abiertamente a promover la "globalización de los equipos de China" y a "implementar la Iniciativa de la Franja y la Ruta", el megaproyecto de Xi Jinping que busca establecer dos rutas comerciales a nivel global.

"Mantuvimos un productivo encuentro con el Vicepresidente de NORINCO Xu Hongyu y autoridades de la empresa china para continuar avanzando en proyectos para las FFAA, como telas especiales para uniformes, municiones y modernización de vehículos blindados a rueda, entre otros", indicó el ministro de Defensa argentino en su cuenta de Twitter.

Autoridades del ministerio de Defensa y de la empresa china Norinco se reunieron el pasado martes.

La industria militar china como alternativa

El ministro de Defensa indicó que en la reunión solo se trató la modernización de los blindados 6x6 WMZ-551B1 que utiliza el Ejército argentino. Sin embargo, no dio detalles sobre el estado de la licitación para adquirir blindados VN-1, una alternativa al modelo usado en Estados Unidos y que el gobierno baraja desde 2020 en línea con el requerimiento del Ejército, un proceso de licitación que data de principio de siglo.

La importancia del tema es tal que el embajador Sabino Vaca Narvaja se reunió en Beijing en enero de 2022 con el presidente de Norinco, Jiao Kaihe, donde no solo dialogaron sobre la posibilidad de compra de los blindados sino de instalar una filial de la empresa en Argentina, algo que quedó en stand by.

Con la Patagonia y el litio bajo la mira, la generala Richardson cerró su visita al Cono Sur

"El requerimiento de blindados 8x8, que son vehículos que traccionan a ocho ruedas, forma parte de un pedido específico en términos del tipo de obstáculo a sobreponerse y las capacidades a todo terreno, entre otras", explicó a PERFIL Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de CRIES. Respecto al anuncio de Taiana, agregó: "Los WMZ-551B1 son cuatro blindados que se compraron hace años que son malos y están abandonados. Lo de las municiones si es algo nuevo, China no es un histórico proveedor de municiones para Argentina pero podría serlo", agregó.

Aviones, blindados y competencia bipolar

A principios de mes, el titular de la cartera de Defensa argentino recibió a una comitiva de la Administración Estatal para la Ciencia, la Tecnología y la Industria de la Defensa Nacional de China (SASTIND). En la mesa estuvo la evaluación de los aviones caza JF17 para comprar los 12 ejemplares requeridos por la Fuerza Aérea argentina para reemplazar a los Mirage. Los mismos sirven como alternativa a los demorados F16 de origen estadounidense que todavía están en tratativas, según indicó la vicesecretaria del Departamento de Estado, Wendy Sherman, en su reciente visita a Argentina.

El avión caza sino-pakistaní JF-17 Thunder Block III.

Al respecto, Serbin Pont indicó que los caza F16 están en su mayoría modernizados. "Uno de los más pro en el mundo, soporte técnico y misiones de combate comprobado. Tiene un récord impecable", indicó. En cambio, en el caso chino lo equiparó a "comprar un auto 0km" diseñado para países emergentes pero que "nunca fue considerado para la Fuerza Aérea china".

"El punto es ese contraste. F16 es viejo, probado lo único que compras aviones que tienen uso encima y un horizonte operativo cercano o JF17 que compras 0km que sos parte de pequeño paises del mundo que lo han adquirido y que no estas comprando un tope de gama. Está pensado para FFA tercermundistas que tienen q reemplazar aviones de combate y no tiene con qué. Fueron concebidos como aviones de combate ligero, barato y accesible, compiten en ese rubro. Los chinos no usan JF17, su propia versión parecida al F16", aclaró.

En relación a los blindados, el experto indicó que tanto el estadounidense como el chino (los dos mas avanzados en la licitación) "son nuevos", y que lo que se está negociando es la compra de vehículos nuevos con cierta capacidad de ensamblado local. "Los Striker americanos (8x8) están probados. Los chinos BN1BN18 en la región solo los opera Venezuela y les ha ido bien", puntualizó.

En tanto, la elección argentina entre China y Estados Unidos depende de muchos factores pero tiene un denominador común: cualquiera sea la indicada, implicará una "decisión política" en términos de alineamiento estratégico en el marco de la competencia entre las dos potencias. "Si tu principal avión de combate va a ser el F16, asumirás un compromiso para operarlo durante los próximos 20 a 40 años y que no será de un solo gobierno. Vas a depender del que te lo venda. Es una decisión que tiene un impacto estratégico grande porque al fin y al cabo tu logística va a depender de un tercero, vas a tener que definir quién será y eso significa algún tipo de alineamiento", cerró.

CI/fl