"¿Qué es ser un halcón?": el mensaje de Marcelo Peretta a los "anti-sistema"

El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, publicó un video en sus redes sociales en donde además de candidatearse para las elecciones del 2023 dejó un curioso guiño a Javier Milei y sus votantes y elogió a quienes en pandemia salieron a manifestarse contra la vacunación obligatoria, el pase sanitario y el cierre de las escuelas.

En el video, habla de los "halcones", jugando con la forma en la que refiere a un sector dentro del espectro opositor de Juntos por el Cambio representado por Patricia Bullrich. "Halcón no es solamente un ave que se come las palomas, es hoy un individuo que dice lo que piensa, que hace lo que dice, que a veces parece políticamente incorrecto, pero sostiene su posición en su familia, amigos, trabajo, y el tiempo le termina dando la razón", comienza recitando en el video.

Y los ejemplifica con las manifestaciones en plena pandemia más ligadas a lo "anti-sistema": "Por definición es un antisistema. Son ellos que salieron en la calle en pandemia a decirle 'no a la vacuna obligatoria', 'no al pase sanitario' y 'no a las escuelas cerradas'. Los que defienden sus familias, esos son halcones", puntualizó.

"No los que se quedan callados cuando los agreden o los violentan, se defienden. Son los que dicen la verdad. ¿Es pianta votos decir la verdad? ¿O la gente prefieren un relato y le digan lo que quieren escuchar?", se preguntó. Y se respondió con un guiño (sin mencionarlo) a Javier Milei y sus votantes en las últimas elecciones legislativas en la Ciudad.

"Si tomamos que el 17% de los votos en la última elección los tuvo alguien que decía que hay que 'achicar el Estado, terminar con los ñoquis, hay que vivir con lo tenemos, no se puede gastar más de lo que se ingresa', entonces la gente sí quiere la verdad, y le gusta el cambio fuerte. Es como entrar a un quirófano y salir operado pero bien, y podés salir adelante. No que vas con una uña encarnada y no te la tratan, luego te tienen que amputar el pie porque no te curaron la uña. Decir la verdad también te da votos", argumentó.

Para cerrar, se candidateó a las elecciones 2023: "Te pido que te sumes a la campaña del halcón, a que pidas con este pin, lo muestres y te sumes a mis redes para decir que no queremos ese falso buenismo, ni pobrismo ni demagogia. Queremos decir la verdad y que nos digan la verdad, así hacemos grande Argentina en 2023. Sumate".

