Cristina "no es ladrona", asegura el presidenciable kirchnerista Alberto Fernández, que este sàbado fue presentado como su compañero de fórmula la expresidenta Cristina Kirchner. "¿Decís que Cristina es arbitraria? Sí, por momentos es arbitraria ¿Decís que es altanera? Si, por momentos es altanera. ¿Decís que es soberbia? Sí, por momentos es soberbia. ¿Me decís que Cristina es ladrona? Y te digo que Cristina no es ladrona, eso sí estoy seguro", señaló hace unas semanas en FM Millenium.

En esa ocasión, el dirigente peronista había anticipado que la líder de Unidad Ciudadana estaba "absolutamente dispuesta" a ir a una PASO. "Felipe (Solá) dice que quiere ir a las PASO y Cristina lo recibe, y bienvenido. Si Sergio (Massa) quisiera participar de esa lógica, bienvenido sea. Y si hay otro que quieren hacerlo bienvenido sea también", puntualizó. En ese punto, criticó a dirigentes como Roberto Lavagna que no quieren competir con ella: "Es algo difícil de entender. Quiere ser la opción para ponerle fin a la grieta y no piensa hablar con Cristina, que es la candidata más votada, la más elegida por los argentinos", explicó.

“Estoy muy contento por Cristina. Nosotros nos peleamos mucho, nos reencontramos". "Siento que hay una Cristina Fernández que hoy en día es más reflexiva y que tiene que ver con la que se escuchó ayer; es más reflexiva no porque la elección se lo exija, sino porque en el medio le pasaron doce años en los cuales fue presidenta ocho y cuatro fue perseguida", dijo Fernández en diálogo con Radio CNN a principios de mayo.

En ese sentido, el ex funcionario kirchnerista recordó su distanciamiento con la ex mandataria a quien acusó en un tiempo pasado de haber "convertido al Partido Justicialista en un partido obedientes" y hasta había ironizado sobre el llanto de la ex presidenta cuando se le preguntó por los bolsos de José López. Ahora, tras limar algunas asperezas, Fernández de Kirchner lanzó: "Quiero agradecer a quien me dio la idea de escribir un libro, que es Alberto Fernández, quiero agradecerle".

También se refirió a las causas judiciales que enfrenta la senadora al asegurar que “las causas no son lo que dicen los diarios, las causas son otra cosa y cuando uno las lee se da cuenta el nivel de persecución que existe" y agregó: "Cristina Fernández ha sido perseguida estos años por Mauricio Macri, por la Justicia y por los medios de comunicación; hay que ser un necio para no darse cuenta".

En su última entrevista, concedida al programa Corea del Centro y emitido por Canal NET, Fernández había deslizado que las situaciones personales de Cristina la hacían dudar sobre su candidatura, pese a la presión que él mismo reconoció haber ejercido. “Fue cuatro años primera primera dama, ocho presidenta y cuatro perseguida", reflexionó. y pasó a explicar el por qué del retraso de las decisión de Cristina: "Es por su situación personal la que le hace dudar por su candidatura".

"Cuando yo voy y le digo que todo indica que tiene que ser ella la candidata, esas razones le hacen dudar", explicó el dirigente. "Es un ser humano. Quien conoce las causas judiciales sabe que no son un problema para ella. Florencia Kirchner es el rehen que usan Macri y la Justicia para condicionar a Cristina”.

Especialmente polémico fue al referirse a la Tragedia de Once, que analizó como una negligencia del motorman que conducía el tren, y por lo que recibió fuertes críticas. "Yo no digo que no hubo corrupción", durante las presidencias kirchneristas, defendió Fernández, y aclaró que no es capaz de decir "semejante estupidez". Sin embargo, aseguró que el sistema judicial es adepto al gobierno de Macri y que "a Cristina la tratan de involucrar metiéndola por la ventana". "La causa obra pública es una verguenza", aseguró.

"Pudo haber ocurrido que se desviaron fondos destinados a mantener esos trenes... puede ser", reflexionó el dirigente, pero dejó en claro que "fue una tragedia de alguien que conducía un tren", defendiendo la hipótesis de que fue el motorman el responsable de la tragedia, que dejó 51 muertos en 2012. "Es un tema muy complejo, pero fácticamente tuvo que ver con la conducción del tren", se excusó.

El regreso de Alberto Fernández al cristinismo por la puerta grande

DS/HB