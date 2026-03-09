Quiénes son los 14 “moderadores” del “Argentina Week”: CEOs, funcionarios y representantes de cámaras empresarias

El presidente Javier Milei intentará posicionar a la Argentina como un hub de inversiones en el evento “Argentina Week”, el cual está organizado por el JP Morgan, el Bank of America y la embajada argentina ante EE.UU. y que se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en la ciudad de Nueva York.

El mandatario argentino dará mañana inicio formal al “road show” que esta vertebrado en paneles y cuyos moderadores son una muestra de las prioridades del Gobierno, y del modelo de desarrollo que quieren para Argentina.

Se trata en concreto de 14 moderadores, de los cuales 10 son argentinos, 3 estadounidenses y 1 chileno.

Entre ellos, hay 3 funcionarios públicos, 7 CEOs y fundadores de “unicornios” y 4 personas vinculadas a instituciones o “thinks tank”.

Los dos funcionarios públicos son Daniel González, del área de coordinación de Energía y Minería y Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Un panel será sobre la expansión de la frontera minera y el otro sobre finanzas y futuro. El tercer panel estará coodinado por José Luis Daza.

Pierpaolo Barbieri, CEO y fundador de Ualá moderará el panel sobre “geopolítica”; Hernán Kazah, Co-Founder de Kaszek, moderará el panel sobre Inteligencia Artificial, mientras que Martín Varsavsky, de Prelude Fertility será el coordinador del panel en el que se conversará sobre el momento “estratégico” del presente argentino.

La selección de personas para moderar los paneles del evento son una muestra de los lineamientos económicos que el presidente Milei busca desde el primer día. Sector tecnológico mixturado con emprendedurismo.

Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y Sebastián Loketek (Bank of America) moderarán un panel sobre economía y mercado de capitales; Mariano Boscho, CEO de Adeco Agro, estará a cargo del panel de agronegocios. Mientras que Nicolás Szekasy, CEO de Kaszek moderará el panel de tecnología.

En tanto el grupo de representantes de cámaras empresarias e instituciones está compuesto por Susan Segal, presidenta del Council of The Americas, quien se encargará de una charla sobre desregulación junto al ministro Federico Sturzenegger; Jason Marczak (Atlantica Council) hará lo propio sobre la industria farmacéutica; Caitlin MacLean (Milken Institute) coordinará conversación sobre cooperación entre Argentina y EE.UU., y Mariana Schoua, titular de AmCham moderará la charla sobre Energía.

La elección de los paneles y los moderadores fue una decisión de los organizadores el evento. Entre ellos, además de la Embajada argentina ante EE.UU. a cargo de Alejando Oxenfold, el JP Morgan y el Bank of America.

Tal como contó PERFIL días atrás, fue una mesa conformada por las dos entidades financieras y la embajada argentina la que decidió la invitación a los gobernadores.

Entre ellos estarán en estas jornadas en tierras neoyorquinas, Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro), Martín Llaryora (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza).