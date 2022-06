“Quisieron mostrar algo que no es”, se defendió el Presidente

El presidente Alberto Fernández salió a defender ayer el accionar del gobierno nacional respecto al avión de matrícula venezolana retenido en Ezeiza y disparó contra la oposición.

“Quisieron mostrar algo que no es, alguna cosa o movimiento oscuro del Gobierno, pero actuamos rápidamente. La oposición trató de aprovecharlo. Hay un problema con respecto a las cargas de nafta del avión, porque por las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden afectar a quien le dé la nafta a ese avión. Ese es un tema que hay que resolver”, admitió el mandatario en declaraciones radiales.

En ese contexto, advirtió que dirigentes de la oposición relacionaron la situación “con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA, y alguno hasta se animó a hacer una denuncia de terrorismo. Estas son cosas que lamentablemente tenemos que vivir en la Argentina”.

En la misma sintonía volvió a expresarse el titular de la AFI Agustín Rossi, quien se quejó por la desacreditación de sus explicaciones. “Las certezas son que es un avión comercial, que venía con una carga que estaba claramente especificada en la carta de porte. Se va a terminar comprobando lo que yo dije, que me bardearon a diestra y siniestra, que la cantidad de tripulantes tenía que ver con que también había en este viaje una parte del adiestramiento que necesita la tripulación venezolana”, indicó Rossi a Radio Mitre.

Sin embargo, desde el área de Seguridad del gobierno porteño cuestionaron las explicaciones dadas desde el Ejecutivo nacional y pusieron en duda los datos. El ministro Marcelo D’Alessandro sostuvo que Argentina no debería haber permitido el ingreso de la aeronave con sanciones internacionales.

“Si nosotros tenemos una alerta del Gobierno de Paraguay sobre un avión con tripulación iraní y como si esto fuera poco Uruguay les cierra el espacio aéreo y no los deja aterrizar.... me parece que el tema tiene la importancia necesaria como para no banalizarlo y que acá es donde el Gobierno nacional se equivoca, quiere quedar bien con sus socios políticos”, razonó el funcionario de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Contrapunto. También se sumó a la discusión el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien contestó las declaraciones del ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, en alusión a un posible vínculo terrorista. “No voy a estar viviendo mi vida en función de las pelotudeces que digan estos tipos. Estamos hablando de cosas que hay que analizar como corresponde: un avión entró con determinadas condiciones y uno tiene la obligación, porque para eso me pusieron, de trabajar; eso ha hecho la PSA y la Policía Federal”, indicó Fernández, que remarcó que no se maneja con “conjeturas”.