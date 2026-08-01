Rafael Valim: “Vamos a trabajar para que CFK pueda presentarse a elecciones si quiere”

Cristina Kirchner movió el tablero peronista con una jugada judicial. A un año de que la Corte Suprema confirmara la condena en la causa Vialidad, dos abogados presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU tres pedidos cautelares. Los elegidos para pelear la causa afuera no son improvisados. El brasileño Rafael Valim, especialista en lawfare, integró el universo jurídico que rodeó la defensa de Lula Da Silva ante ese mismo comité –obtuvo un fallo favorable–. Lo acompaña el español Javier Borrego, con trayectoria en el sistema europeo. Como abogado de Marine Le Pen, consiguió la suspensión del uso de la tobillera y que participe de las elecciones. Al igual que Cristina, Le Pen estaba impedida de postularse por una decisión judicial.

Además de los argumentos de fondo sobre las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la defensa de Cristina Kirchner pidió al Comité de Derechos Humanos de la ONU tres medidas cautelares urgentes. La primera es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con el argumento de que la sanción es desproporcionada y no tiene precedentes en la jurisprudencia del propio Comité. La segunda apunta a la integración de la Corte Suprema: los abogados reclaman que se completen las vacantes del tribunal, que hoy funciona con solo tres miembros, algo que consideran una afectación al Estado de derecho. La tercera pide que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta, en línea con el reclamo que viene sosteniendo CFK sobre las restricciones al régimen de visitas.

En diálogo con PERFIL, Rafael Valim explica los alcances de la presentación, las diferencias y similitudes con el caso Lula, y si el kirchnerismo puede aspirar a tener una resolución a tiempo para el calendario electoral de 2027.

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—El Comité de la ONU no tiene plazos pero en Argentina ya estamos discutiendo los candidatos a la próxima elección ¿Cuál es el objetivo que se plantea la defensa?

—Es difícil hablar de plazos. Hay muchos factores que influyen en los tiempos del Comité de Derechos Humanos, pero vamos a trabajar para que tengamos una decisión sobre las cautelares lo antes posible. El objetivo es lograr una decisión tempestiva de modo que la presidenta pueda ejercer sus derechos políticos como le convenga. Si quiere presentarse a las elecciones, que se presente, y si no, que pueda ejercer libremente su voluntad.

—En el kirchnerismo hablan de Cristina candidata en 2027. ¿Cree que los tiempos del Comité pueden acompañar esa expectativa?

—Creo que sí. Creo que vamos a triunfar, y eso significa tener tempestivamente esas decisiones, de modo que Cristina pueda ejercer libremente sus derechos.

—El Comité se reúne en octubre. ¿Puede tratar los pedidos cautelares en esa sesión?

—Sí, puede. Claro que no está garantizado que lo haga, pero sí se pueden analizar los pedidos cautelares en esta sesión de octubre.

—Uno de los pedidos apunta a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. ¿Es un comité que ya se pronunció contra las condenas perpetuas?

—La inhabilitación perpetua es rechazada por el comité. Hay precedentes que no permiten una inhabilitación perpetua o demasiado larga, por eso confiamos también muchísimo en ese pedido cautelar. Este comité se encarga de garantizar la implementación y el respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uno de esos derechos es el político, de votar y ser votado. En este sentido, la presidenta sufrió una grave vulneración a su derecho, pero hay una doble mirada, ya que también se viola el derecho del pueblo argentino a elegir libremente a sus representantes.

—Cristina Kirchner escribió una carta en la que sostiene que la condena a prisión es lo accesorio, y que lo verdaderamente grave es la inhabilitación perpetua. ¿Coincide con esa lectura?

—Y está en lo correcto, porque los tiempos procesales no tienen otra interpretación: la condena tuvo como principal objetivo alejarla del proceso político argentino.

—Si el Comité falla a favor, ¿qué efecto tendría esa resolución sobre la Justicia argentina? Se abrió una fuerte discusión en nuestro país.

—Esta era una discusión previsible. En el caso Lula ocurrió lo mismo en Brasil: juristas que decían que no era vinculante, otros que decían que sí. Para mí no hay la menor duda de que en Argentina es vinculante. El orden jurídico argentino es mucho más abierto a los tratados internacionales de derechos humanos que el brasileño.

—¿Qué similitudes encuentra entre el caso de Lula Da Silva y el de Cristina Kirchner?

—Sin dudas, la maniobra de utilizar un proceso judicial para alcanzar fines políticos, con construcciones para imputar un crimen a un acusado que no tiene el menor sentido. La imputación a la presidenta es imposible, no hay cómo sostenerla. Los tiempos de los procesos son distintos: aquí hay una sentencia firme y está agotada la instancia interna. En el caso Lula era más complejo, más difícil de acceder al comité. En términos de admisibilidad, el caso Cristina debería ser más sencillo.

—Usted es especialista en lawfare. En la presentación ante el Comité, ¿ese concepto funciona como argumento jurídico o como categoría política?

—No es un argumento judicial. No tratamos el tema bajo esa clave, tengo mucho cuidado de usar esa categoría. El lawfare es un instrumento heurístico muy útil para comprender fenómenos de manipulación de la Justicia, pero no es un argumento jurídico. Ayuda a explicar lo que está pasando con Cristina, pero sería un error que yo hablara de lawfare cada dos o tres palabras en la presentación.

—Más allá de la inhabilitación, ¿qué otras violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos invocaron en la comunicación?

—La cuestión del tribunal imparcial, la doble instancia —que también fue vulnerada— y el hecho de juzgar cuestiones que ya habían sido juzgadas y fueron desconsideradas. Hay muchas violaciones al Pacto que fueron invocadas en la comunicación: la imparcialidad es una de varias.

—¿Conocía el caso antes de ser convocado por la expresidenta?

—Tengo un vínculo muy fuerte con Argentina, sobre todo por temas académicos. Siempre seguí muy de cerca la política argentina, seguí con mucha preocupación el caso de Cristina, y cuando profundicé el análisis vi que la preocupación era justificada, porque es un caso muy grave.