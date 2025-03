Ramiro Marra cruzó a 'Pitu' Salvatierra y aclaró: "Sigo apoyando al Gobierno"

Ramiro Marra, exmiembro de La Libertad Avanza y actual candidato a legislador porteño por su espacio ‘Libertad y Orden’, afirmó que, a pesar de su expulsión, "sigue apoyando" al Gobierno del presidente Javier Milei. Además, aprovechó para disparar contra el armado peronista en la Ciudad, que presentó a ‘Pitu’ Salvatierra en su lista: “Un delincuente como este debería tener prohibido estar en la política”, opinó Marra.

Salvatierra, un periodista y militante social, anunció este fin de semana su candidatura a legislador porteño por el frente Es Ahora Buenos Aires, liderado por Leandro Santoro. “Este tipo estuvo preso por robar tres bancos y por posesión de drogas (cocaína, marihuana, rivotril, etc.) que seguro era para venta. Un delincuente como este debería tener prohibido estar en la política”, escribió Marra en su cuenta de X (ex Twitter). “¿Ahora entienden por qué el kirchnerismo se negó a la ficha limpia en CABA?”, agregó.

Carlos Maslatón y Jorge Rial son algunas de las figuras que salieron a respaldar al comunicador de Futurock y ‘Duro de Domar’. “Pero, Marrita, ya cumplió su pena con la sociedad. Peor es tener un presidente estafador en el cargo. Debatí con el Pitu Salvatierra. ¿Te da la nafta?”, desafió Rial al exfuncionario de La Libertad Avanza. Por su parte, Santoro destacó que Salvatierra “coordina un instituto de formación que reúne cooperativas barriales, escuelas para adultos y un comedor para 600 personas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En medio del recambio político, Marra, fundador del espacio libertario, fue expulsado el año pasado de La Libertad Avanza tras una interna con Karina Milei, y ahora encabeza la lista del histórico partido UCeDé, rebautizada como ‘Libertad y Orden’, junto a jóvenes de su confianza, como Nabila Michitte y Eduardo Del Piano.

Marra ratificó que sigue apoyando a Javier Milei: “¿Por qué no?”

En declaraciones televisivas, Ramiro Marra sostuvo este domingo que "varias veces" le hicieron la pregunta sobre si continúa defendiendo la gestión actual y aseguró que sucede "por los malos hábitos de la política". “Te voy a dar un ejemplo: a mí me pueden sacar el carnet de Boca, pero no por eso voy a dejar de ser hincha, porque la pasión, como las ideas, no se cambian”.

“Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo", indicó en LN+. Estos cuestionamientos al exlibertario surgen luego de haber sido expulsado del partido oficialista de "a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible", por no seguir la línea planteada por el Gobierno nacional sobre votar "a favor del inaceptable aumento de impuestos" en la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado cerraron las listas para las próximas elecciones porteñas y, desde su nuevo espacio ‘Libertad y Orden’, Marra confirmó su candidatura porque "el kirchnerismo no es opción". "Chorros por todos lados, basura en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos extorsionadores, villas que esconden narcotraficantes, fisuras durmiendo en la calle. Basta de todo eso", concluyó en sus redes sociales.

ML