Rattazzi: "A Alberto no, pero a Cristina Kirchner le tengo un poquito de miedo"

Aunque arrancó el programa recordando que es argentino, el tono "italianizado" de Cristiano Rattazzi centralizó la medianoche de A24, como invitado del ciclo de tradicional ciclo Luis Novaresio Entrevistas. Y el presidente de Fiat Chrysler dejó varias frases interesantes, habló del gobierno de Mauricio Macri, contó el nivel de "miedo" que le provocan Alberto Fernández y Cristina Kirchner, también se refirió a la inflación, a la corrupción que hubo durante el kirchnerismo, aunque dejó afuera de esa cuestión a Axel Kicillof ("podrá estar equivocado, pero él no roba, jamás te pide nada"), ironizó sobre las "garrochas" que se ven en el mundo empresario luego del triunfo de AF en las PASO y aunque no quiso contar a quien había votado en agosto, admitió que "en las elecciones anteriores siempre voté a la Carrió".

"A Alberto Fernández no le tengo miedo, pero a Cristina si le tengo un poquito de miedo...", dijo Rattazzi con una sonrisa que abandonó en muy pocas partes del reportaje, señalando que "ella misma (por CFK) dijo cuando estuvo en el gobierno que había que tenerle un poquito de miedo". Sobre cómo ve una futura gestión del frente de Todos, si cree que habrá una marcada influencia de la expresidenta, el dueño de FIAT opinó que "habrá que verlo andar a Alberto, es un tipo racional, yo tuve una larga relación con él y hay que ver que en la Argentina el presidente tiene la lapicera y ese es un poder enorme...", confiando que el ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner pueda tener independencia de gestión. "Alberto tiene la posibilidad de ser Menem o Kirchner" enfatizó, "habrá que ver cuál de los dos quiere ser...".



Novaresio le preguntó por Axel Kicillof y el desafío que lo espera en la provincia de Buenos Aires, y Rattazzi destacó que el ex ministro de Economia "no razona para tener un país moderno, pero es inteligente, con él podés tener diferencias de opinión, pero tiene una gran virtud, él no roba". "No se puede ir a un Estado filocontrolador, Kicillof estaba cuando hicieron un mamarracho con YPF, pero aunque pueda estar en desacuerdo, no dudo de su honestidad, él nunca te pide nada, en cambio de la honestidad de Cristina tengo mis dudas...", dijo Rattazzi.

Al respecto, al hablar de corrupción, Rattazzi afirmó "no tener dudas de que el gobierno kirchnerista se robó muchísimo, eso es evidente", y al respecto consideró que la operatoria que se siguió con el funcionamiento de los hoteles Los Sauces y Hotesur "son el manual del lavado de dinero. La lección número uno del lavado habla de los hoteles...", recalcó.

Novaresio llevó la charla a la eterna polémica sobre una hipotética dolarización, sobre si Rattazzi estaba a favor de adoptar la moneda estadounidense en un país como la Argentina que tiene una cultura de ahorro profundamente vinculada a la moneda estadounidense, pero el empresario, si bien se msotró a favor de "atar el peso a una moneda más sólida", se mostró más cercano a "vincularlo con una moneda como el real más que con el dólar, ya que tenemos una economía muy vinculada con la de Brasil y el real ya es una moneda fuerte. Esos nos sacaría de la posibilidad de imprimir, así que empezíamos a dejar atrás una de las causas más importantes de la inflación".

"Yo haría una especie de convertibilidad, pero en vez del dólar la haría con el real", indicó Rattazzi, que en referencia al nivel actual de la divisa norteamericana consideró que "un dólar de 60 pesos está bien, para mí es competitivo, incluso el propio Alberto Fernández dijo que lo veia bien".

"En algún momento hubo soberbia en el gobierno de Macri, pero yo creo que fue un presidente honesto. Me gustaría que se recuerde a Macri, el día que termine, por las cosas positivas que hizo, porque hizo cosas importantes por el país", agregó el titular de Fiat Chrysler.

"Hay muchos ejemplos donde hicieron obras extraordinarias, cloacas, pero le votaron (al oficialismo) totalmente en contra. En la Villa 31 por ejemplo, se hizo un trabajo extraordinario y todos votaron contra Macri, pero eso pasa porque aquí es muy dificil cambiar la forma de pensar de los argentinos, que no tiene nadie más en el mundo", expresó Rattazzi con Novaresio, indicando que "en la Argentina se dice por qué no puedo ser rico mañana mismo y sin esfuerzo, algo que no pasa en ningún otro lado del mundo".

"Argentina es Argentina, hacemos cosas muy raras, acá no respetamos a nadie, ni a los generales ni a los jueces, no creemos nada, ni en los presidentes", graficó Rattazzi, precisando que "acá ya no hay nada normal, tenemos un 30% del país que vota a Alí Babá y los 40 ladrones... Estábamos adelante de Canadá y mirá donde estamos ahora...". Contestó con una sonrisa sobre si hay acuerdos empresarios para mantener precios monopólicos, ironizando sobre los "saltos con garrocha" que le consultó Novaresio sobre si estaban produciendo ante triunfo que parece descontado de Alberto Fernández en las elecciones del mes próximo: "no sé si hablar de saltos con garrocha, lo que veo es que muchos se sacan la careta..." confió. Y señaló que "también hay mucha imprudencia, porque si sos presidente de alguna asociación importante hay declaraciones que no podés hacer...".

Hoy, después de las PASO, la Argentina está en coma, tenemos que salir del coma or supuesto, pero hoy no se decidir nada con el desorden y la inseguridad (jurídica)", afirmó el empresario de Fiat, contando que "6 meses atrás había todavía algunos inversores, había inflación pero algunos había, pero hoy no hay y no va a haberlos hasta que el país no tenga algunos años de normalidad. Lo importante en el caos de la Argentina ahora es matar la inflación, ya no da más una economía con inflación del 45 o 50 por ciento".

Sobre el bono salarial de 5 mil pesos empleados privados anunciado por el Gobierno, Rattazzi destacó que "algunas compañías, sobre todo las grandes, están en condiciones de pagar esel bono, pero muchísimas otras no tienen el menor margen para hacerlo".

"El 80 por ciento de los autos que producimos se los vendemos a Brasil, pero Brasil no está creciendo como se esperaba y eso es un problema serio", inidicó Rattazzi, pero señaló que "lo importante es generar dólares y entonces nuestros autos tienen que ir afuera, no podemos sobrevivir con el mercado interno".

"El acuerdo con la Unión Europea en unos años puede ser muy importante, el mismo kirchnerismo cerrar ese acuerdo del mercosur, ahora lo importante ahora es entrar en la OCDE, eso un honor, pero hay que cumplir las reglas", enfatizó el empresario automotriz, considerando que en ese sector "cuando hay suspensiones son es tan grave porque los empleados reciben el 70 por ciento del sueldo, el problema lo tienen las Pymes, que no tienen la fuerza de nuestras redes".

También se refirió a la necesidad de actualizar impuestos, fue lapidario con Ingresos Brutos ("es el gravamen más estúpido del mundo, un latrocinio, es pésimo para la producción, en Italia lo eliminaron en 1969" y cuando Novaresio le preguntó "si los empresarios habian traicionado a Macri, al no acompañarlo", Rattazzi sonrió y contestó "yo sé de algunos que no lo apoyaron, muchos no entendieron este cambio, pero el cambio de las retenciones fue muy importante, pero no vinieron las inversiones que se esperaba que vinieran, pero Argentina tiene que funcionar bien varios años para que vengan esas inversiones".

Volviendo sobre una hipotética gestión de Alberto Fernández, Rattazzi alertó sobre "cuidado que el clima de tanto bombo, de cantar que lindo todo, que felices somos, porque vos le das plata a la gente ¿y cuanto tardará la inflación en quitarsela?", se preguntó. Y validó el control del Fondo Monetario sobre las finanzas argentinas, recalcando que "si vigilan los números hay más chances de que tengamos que cumplir".

Yo soy un bruto, un tipo de la metalmecánica, me gustan los fierros, y la Fiat es un mundo. Me acuerdo siempre quemi madre me dijo, a los 8 años cuando fuimos a Torino, 'qué difícil debe ser manejar todo esto' y paar mí es un mundo de emociones, son miles de personas que tienen que funcionar, incluso en el grupo tenemos a Ferrari..." deslizó Rattazzi en la entrevista por A24, contando que su amor por los viajes a Italia se mantiene, aunque ya no viaja tan seguido: "ahora para todo hay videoconferencias, que las odio, todo el tiempo se hacen videoconferencias, pero ahora cuando lancen en Torino el Fiat 500 eléctrico tal vez pueda ir. Han hecho obras en Torino y está hermosa...", cerró con su infaltable sonrisa.

H.B.