Zaffaroni: "El domingo se salvó la democracia de una nueva versión de Golpe de Estado"

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, opinó sobre los resultados electorales del último domingo y aseguró que la remontada del Frente de Todos, que igual no le alcanzó y terminó perdiendo ante Juntos por el Cambio, "salvó al país de una nueva versión de Golpe de Estado"

"Ellos (por Juntos por el Cambio) esperaban ganar con una diferencia superior al 15% para que se produzca un desastre que obligara al Gobierno a adelantar las elecciones. El domingo se salvó la democracia de una nueva versión de Golpe de Estado", afirmó Zaffaroni en diálogo con AM750.

Zaffaroni habló sobre el asesinato del kiosquero: "Encerrar ladroncitos no va a evitar los homicidios"

En esa línea, el ex juez advirtió por un "intento de golpe encubierto, actualizado, ya no bombardean la Plaza de Mayo para hacerlo". "El odio y gorilismo de la Revolución Libertadora sigue vigente en la oposición. Detrás del odio está Tánatos y está la muerte. Detrás de ese gorilismo que se nutre del odio se esconde la calavera. Tenemos que ser consientes de eso. Eso es lo que nuestro pueblo debe evitar", añadió.

Sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri quien habló de que Juntos por el Cambio colaborará para que "la transición sea lo más ordenada posible", apuntó: "Sus declaraciones son destituyentes".

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni.

"El pueblo se asustó bastante cuando vio al yeti", expresó en referencia a Macri al asegurar que su aparición en campaña "ayudó" a que el electorado reflexionara. “Fue muy explícito. Macri fue un yeti parlante que avivó el temor de la gente. Hablando de la transición ordenada, en realidad estaba anunciado un golpe encubierto, la forma en la que se pueden dar ahora, no ese golpe explícito y brutal, no bombardeando la Plaza de Mayo, si no en la nueva versión acomodada a esta época”, agregó.

Eugenio Zaffaroni: "Si la oposición gana las elecciones, sería un desastre"

Sobre la marcha en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia Peronista, Zaffaroni consideró que es importante para "recuperar la mística y renovar la lucha" de cara al 2023. "No paso factura, pero hay que hacer algunas cosas para renovar la lucha. Aunque se gane o se pierda, no importa, hay que ensayar y renovar el fuego místico que ha tenido el movimiento nacional", dijo.

"Si América Latina retoma el camino de sus movimientos populares y la reafirmación de su independencia económica podemos dar un buen mensaje a la humanidad", concluyó.

ED