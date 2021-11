Patricia Bullrich: “Esperábamos estar arriba del 50% en la Ciudad de Buenos Aires"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, analizó este martes los resultados de las elecciones legislativas del domingo pasado y reconoció que esperaba “estar arriba del 50% en la Capital Federal”, donde su espacio consiguió el 47,01% de los votos. Además, advirtió que el oficialismo quiere "festejar lo que no existió”.

"Habiendo tres fuerzas políticas era razonable que el número no fuera tan alto. Esperábamos estar arriba del 50% en la Ciudad de Buenos Aires. Habiendo más fuerzas políticas, tres o hasta cuatro, el voto se reparte más”, afirmó Bullrich en declaraciones al programa Hablemos Todo Hoy, por Metro 95.1, en relación a los resultados electorales en el distrito porteño, donde María Eugenia Vidal sumó un 47,01%, mientras que Leandro Santoro, del Frente de Todos, se ubicó en un 25,10%.

Con respecto a la Provincia de Buenos Aires, la referente opositora subrayó que “ganamos por dos puntos, con una elección de más del 40%”. “El kirchnerismo recuperó magros dos puntos y con eso han hecho una especie de fiesta. Sabemos cómo se recuperan los puntos en la Provincia de Buenos Aires. Sabemos cuáles son las metodologías que se utilizan. Lo conocemos, como sucede en muchas provincias del norte argentino”, acotó.

Resultados Elecciones 2021: Juntos se impuso en Ciudad y provincia Buenos Aires

En cuanto al “festejo” por parte del Frente de Todos, la ex ministra de Seguridad esgrimió: "Festejaron un triunfo que no tuvieron. Es una actitud que no es adecuada para un momento democrático. El que gana tiene que ser humilde y el que pierde tiene que aceptar la derrota. Esa es la realidad de la democracia. Quieren festejar lo que no existió”.

Y agregó: “Es poco serio. No se puede seguir generando la idea de una fuerza que perdió contundentemente”.

En tanto, celebró la victoria de Juntos por el Cambio y la calificó como “la elección histórica más importante” del espacio. “Ganamos por 9 puntos en todo el país. Ganamos el 42,7% de los votos contra el 33%. Realmente fueron 9 puntos", festejó.

“Las cosas están sucediendo en relación a un Congreso que no dominan”

En otro tramo de la entrevista, Bullrich anunció que el Gobierno “hizo una prórroga de una ley fundamental que nosotros íbamos a discutir y a votar en contra, que explica todos los problemas que tenemos en el Sur del país por decreto”, en relación a la Ley 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas.

“Las cosas están sucediendo en este momento en relación al Congreso y a un Congreso que no dominan", alertó.

Por último, al ser consultada sobre la posibilidad de diálogo con el Gobierno en relación a la deuda externa de US$44.000 que la gestión de Mauricio Macri tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI), Bullrich finalizó: “Todo lo que está haciendo el Gobierno es de manera unilateral. Nosotros no hemos recibido ninguna información ni conocemos la letra”.

