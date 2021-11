Mauricio Macri justificó el préstamo del FMI: "La plata fue a reemplazar bonos de deuda que vencían"

El expresidente Mauricio Macri habló una vez más sobre el préstamo que tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que se utilizó para “reemplazar bonos de deuda que vencían”. Esta explicación ocurre días después de que expresara que los dólares se usaron “para pagarle a los bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”, lo cual desde el oficialismo denunciaron como una maniobra para financiar la fuga de capitales.

“Nuestro Gobierno le presentó un plan y les pareció razonable. Esa plata, lejos de fugarse, fue a reemplazar uno a uno bonos de deuda que vencían y había que pagar. La deuda no creció desde que entró el Fondo. El problema es que al no tener plan no tenemos futuro”, dijo Macri este jueves 11 de noviembre en diálogo con el programa Ladran Sánchez, por Radio Mitre.

De ese modo, el exmandatario decidió cambiar su discurso tan solo cuatro días después de asegurar en declaraciones a CNN que “la plata del FMI la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”, en relación al crédito de USD 57.000 millones solicitado en 2018 por la administración de Macri, de los que finalmente se embolsaron USD 44.000 millones.

Mauricio Macri junto a Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional hasta el 2019

Macri: "En el 2023 vamos a volver a gobernar"

En cuanto a ese momento de su gestión, reveló: “La sufrí, la parí. Gobernar en minoría con esta versión salvaje y poco democrática como la que tiene el kirchnerismo fue realmente una odisea, pero finalmente después de 92 años un gobierno no peronista pudo terminar. En el 2023 vamos a volver a gobernar con mayorías en el Congreso y gobernadores no peronistas en todo el país”.

Además, Macri hizo hincapié en que el actual Gobierno “le quiere seguir vendiendo a los argentinos que el FMI son unos señores malos, culpables de nuestros problemas, pero el problema no es el Fondo sino el Gobierno que no sabe hacía adónde quiere ir y no tiene ningún plan”. “El Fondo simplemente son los otros países, que le prestan dinero a los países que les presentan un plan que les parece razonable”, agregó.

Por este motivo, consideró que la Argentina “debe debatir cómo terminamos la agenda del siglo XX y cómo comenzamos la del siglo XXI”. “No vayamos muy lejos. Todos nuestros vecinos lo han resuelto, no tienen inflación, tienen moneda, tienen crédito, y regulaciones amplias para salir al mundo y exportar”, subrayó.

En tanto, la Procuración del Tesoro pidió el pasado miércoles la indagatoria de Macri en la causa en la que denunció, a principios de 2021, una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado mediante la contratación de la deuda externa con el Fondo, luego de las declaraciones de Macri de días atrás sobre el uso del préstamo. "Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional", sostuvo el escrito de la Procuración.

El pronóstico post-electoral de Mauricio Macri: "El lunes vamos a tener un colapso del kirchnerismo"

“Creyeron que con los planes ‘platita’ iban a conseguir dominar el país, pero no está sucediendo”

A tan solo dos días de las elecciones legislativas de este domingo 14 de noviembre, el expresidente se mostró optimista y aseveró que “frente a tanta tristeza, angustia y dolor que estamos viviendo por las cosas que han sucedido, va a haber un alivio y una esperanza”.

“Vamos a ver que somos millones los argentinos que empezamos a decirle ‘basta’ a una cultura del poder oscura y perversa que maltrata y lamentablemente utiliza ese poder que le da el voto de los argentinos en beneficio propio y que realmente ha mostrado muy poco compromiso, solidaridad y responsabilidad a la hora de cuidar a los argentinos”, enfatizó.

En tal sentido, Macri pronosticó que se viene “una ola arrolladora a favor del cambio”, dado que la sociedad pide “libertad, república y dignidad”, y lanzó: “Creyeron que con estos planes ‘platita’ y con el miedo iban a conseguir dominar el país, y eso no está sucediendo”.

CFT/ff