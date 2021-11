Fernández: "Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo haciendo negocios"

El presidente Alberto Fernández afirmó ante una Plaza de Mayo repleta que el Día del Militantes es un buen día para empezar "la segunda etapa del Gobierno", acompañado por los principales referentes del Frente de Todos.

El mandatario pidió alzar las voces "con las convicciones de siempre" y dijo que su mayor aspiración es que "en el 2023 los compañeros del Frente de Todos elijan" al que será el próximo candidato a Presidente.

"El Presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019", remarcó en énfasis el mandatario nacional.

Según dijo, a partir de ahora comenzará la recuperación económica, más allá de que señaló que "todavía quedan muchas batallas por dar", como la inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Escuché mucho estos días 'Si perdieron ¡¿qué celebran?!' El triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencidos. Hoy lo que estamos festejando acá es que la militancia le fue a levantar los brazos al que estaba derrotado", recalcó el jefe de Estado.

"Todos vimos cómo especularon con el dólar, como nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones. Cómo iban a ir por la presidencia de la Cámara de Diputados, todos lo escuchamos no? Un periodista se animó a decir que esta semana iba a haber una Asamblea Legislativa. El Presidente que está acá es el que eligió el pueblo argentino en 2019", enfatizó Fernández.

Asimismo, llamó a "construir juntos este país" con sectores de la oposición que "no expresan odio ni boicotean", una línea de acción en la que a su juicio no figuran el ex presidente Mauricio Macri y el dirigente derechista Javier Milei. "Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo haciendo negocios", lanzó.

El jefe de Estado ratificó a su vez su compromiso para que "la economía funcione al 100 por ciento y el empleo formal resurja" y convocó a la dirigencia del Frente de Todos (FdT) discuta "de frente a la gente, que se abra, que pueda opinar y que encuentre una síntesis que permita avanzar" con las decisiones de gestión hacia adelante.

"El primer objetivo es recuperar la economía de una vez y para siempre", expresó. Y pidió que "el tiempo que se inicia no sea un tiempo de silencio entre nosotros".

Y reafirmó que durante su Gobierno se "crearon 300 mil puestos de trabajo en el sector privado y se recuperaron los puestos de 600 mil trabajadores que estaban suspendidos".

Fernández consideró necesario "trabajar con mucha firmeza" y "reconstruir las fuerzas de seguridad que, al servicio de la democracia, defiendan a los ciudadanos" y que "persigan a los delincuentes" para que luego sean sometidos a "un juicio bajo el sistema del estado de derecho".

Miles de peronistas fueron a Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Militancia y escucharlo a Alberto Fernández, quien fue el único orador en el escenario. "Acompañamos al gobierno para consolidar este crecimiento económico con redistribución equitativa e inclusión social", decía la convocatoria.

En una jornada a pleno sol, desde temprano la zona del centro porteña se encontraba colmada de banderas y merchandising justicialista para la movilización. También hubo redoblantes, bombos, pasacalles, globos aerostáticos y banderas con los nombres de intendentes, municipios, sindicatos y movimientos sociales que se desplegaron desde la mañana.

Camioneros convocó a la marcha y está desde temprano en las calles

Desde el Obelisco, donde se concentraron en las primeras horas de la tarde, marcharon las columnas sindicales, que organizaron la movilización. Las expresiones de la CGT y las dos CTA avanzaron por Diagonal Sur, encabezadas por gremios docentes y estatales de UPCN.

"El futuro que tenemos por delante, tiene como ejes centrales la continuidad de la recuperación económica, el fortalecimiento de los salarios, la reducción de la inflación y la creación de empleo", dice el documento de la convocatoria que firman las distitnas corrientes que integran el Frente de Todos como la CGT, CTA, Frente Renovador, La Cámpora, etc.

Los primeros en llegar, cerca de las 10, fueron los docentes nucleados en la UDA, el Sutep, la Federación de Docentes Universitarios, la Municipalidad de La Matanza, carteles con los nombres de los intendentes Mario Ishi (José C Paz); Fernando Espinosa (La Matanza) y Mayra Mendoza (Quilmes), entre otros.

La liturgia justicialista copó las calles del centro porteño.

"Volver a expresarnos todos juntos en la Plaza de Mayo es un acto necesario y fundamental para fortalecer (al mandatario) y aclarar que no es una transición lo que queda, sino que queda el cumplimiento de un mandato democrático", señaló uno de los tres secretario general de la CGT.

En tanto, el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, planteó: "Quienes gobernamos podemos empatizar, empalmar y encontrar soluciones al anhelo de trabajar de la gente. No hay nada más importante para nuestra gente que laburar". "Logramos entusiasmar a un sector y vamos a avanzar en generar fuentes de trabajo", agregó.

Miles de personas esperan la palabra de Alberto Fernández que hablará a las 17

Al pie del mástil principal de la Plaza de Mayo, frente a la puerta de la Casa Rosada, se montó un gran escenario con pantallas led y poderosas columnas de sonido que se replicaron en los laterales y a lo largo de la avenida de Mayo. Desde ahí estuvo Alberto Fernández.

Frente al escenario se colocaron unas 500 sillas que fueron ocupadas por invitados especiales durante el mensaje del Presidente.

Entre los grandes pasacalles colocados en la Plaza sobresalió uno con la leyenda “Fuerza Alberto: patria si colonia no” y otro con los rostros de José de San Martín, Eva Perón, Juan Manuel de Rosas, Cristina Kirchner, Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano.



También hubo carteles de La Bancaría, Sutep, Petroleros, “frentetodismo”, UOM, UOCRA y Camioneros mientras que entre los pasacalles de los movimientos sociales que se instalaron se podía observar a la UTEP, el Movimiento Evita, la CCC, Barrios de pie, Octubres, Miles, la organización Los Pibes, y el frente Darío Santillán.

