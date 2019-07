Las redes se burlaron del "Servicio Cívico Voluntario" y lo compararon con la colimba

El Gobierno creó este martes el "Servicio Cívico Voluntario en Valores" y generó una gran división entre los que apoyan la iniciativa que estará bajo la órbita de Gendarmería y los que la critican comparándola con la vuelta del servicio militar. Más allá de las dos posturas, en las redes sociales, como de costumbre, se tomaron con humor la medida.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de presentar el programa descripto como un "ámbito de cohesión e integración social, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad que se inscriban voluntariamente". Justamente, la funcionaria nacional fue la principal apuntada por los memes en Twitter.

El Gobierno creó el "Servicio Cívico Voluntario en Valores" dirigido a jóvenes de 16 a 20 años

Como suele suceder en las redes sociales, las imágenes de Los Simpsons fueron las más populares. Entre ellas, el capítulo en el que la Armada estadounidense recluta jóvenes con un grupo musical y una canción que dice "Join the navy" (únete a la Armada) -pero al revés-, simulando un mensaje encubierto, fue el preferido de los usuarios.

Por otro lado, en la Resolución 598/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad estableció la creación del "Servicio Cívico Voluntario en Valores" que como objetivo brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes".

El "Servicio Cívico Voluntario en Valores" despertó críticas y apoyos

Para lograr esos objetivos, se ofrecerán "talleres que permitan adquirir nuevas destrezas y habilidades"; se apuntará a "fomentar la inclusión, educación, superación y liderazgo en búsqueda de la cohesión social"; y brindarán "herramientas que permitan la futura elección profesional".

El SCVV comenzará a funcionar "a través de experiencias piloto, que serán desarrolladas hasta el 31 de diciembre de 2019" en el Comando de Región I "Campo de Mayo"; el Instituto de Capacitación Especializada "Cabo Juan Adolfo Romero", en Mercedes; y en la Casa de Retiro Cura Brochero, en el partido de González Catan, todos en la provincia de Buenos Aires.

-Otto que estás haciendo?

-no se, me dieron ganas de alistarme al Servicio Cívico Voluntario

-te están lavando el cerebro!!!

-ay si como no, "la nueva columna" pic.twitter.com/uu9HsXPw96