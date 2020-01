RenunciáFrancisco: las redes estallaron contra el Papa y lo compararon con Juan Pablo II

Las imágenes del Papa Francisco en las que reacciona, irritado, ante una fiel que lo fuerza a darle la mano, en la víspera del Año Nuevo en la plaza de San Pedro del Vaticano, fueron vistas cientos de miles de veces en redes sociales. Y en Twitter, se volvió tendencia un pedido de renuncia contra Jorge Bergoglio.

En el video, se ve como, tras haber besado a muchos niños, agrupados delante del pesebre de Navidad en la extensa plaza de San Pedro, y cuando se disponía a cambiar de dirección, una mujer lo agarró fuertemente de la mano por sorpresa, atrajo al pontífice hacia ella y hasta casi lo hace caer.

Mientras que la desconocía le dice algo casi inaudible, el Papa, irritado y con gesto molesto y dolorido, logra zafarse de la mujer dándole dos cachetadas en la mano.

Si bien el propio Francisco, de 83 años, se disculpó por haber "perdido la paciencia" con la mujer, en las redes sociales sus opositores no lo perdonaron e hicieron tendencia el hashtag #RenunciáFrancisco con el objetivo de que Bergoglio deje el Vaticano.

"Vamos todos los católicos juntos por la renuncia de este Judas que se metió a la iglesia y la está destruyendo. Es el anticristo. Ya hizo disminuir 30% de fieles en 5 años Todo el mundo ya gritar renuncia Francisco", fue el tuit de un usurario en Twitter.

Y otro lo siguió: "A Jesús lo crucificaron, torturaron, hasta clavaron una lanza, y dijo “perdonalos Sr. no saben lo que hacen”. Este tipo por apenas un tirón reaccionó así contra una mujer??? No me vengan con que actúa conforme mandatos de la Iglesia".

En esa línea, otro también comparó la reacción de Francisco con la de Juan Pablo II que fue a la cárcel para perdonar personalmente al hombre que intentó matarlo en 1981: "A Juan Pablo II un terrorista le metió 4 balazos, estuvo al borde de la muerte, pero ese Papa lo perdonó y hasta entablaron una amistad, en cambio Francisco no soporta un apretón y tirón de manos de una mujer".

Luego de que el video se vuelva viral, Francisco pidió perdón por su reacción: "Tantas veces perdemos la paciencia. A mí también me ocurre. Me disculpo por el mal ejemplo dado ayer".

Si bien el papa argentino dio lugar a críticas muy positivas desde su elección, en 2013, por su sencillez y su proximidad con los fieles, también es conocido por su forma directa de hablar y por su temperamento, a veces autoritario, consignó la agencia AFP.

En marzo mostró públicamente su franqueza al negarse a que los fieles besaran su anillo papal en una ceremonia en el santuario de Loreto, en el centro de Italia. El Vaticano explicó que su gesto (el papa retiraba su mano cada vez que un peregrino trataba de besarlo) era debido a razones de higiene.

"El papa me ha dicho que el motivo por el cual no permitía que le besaran (el anillo) en Loreto era por higiene. No por él, sino para evitar el contagio cuando hay largas colas de personas. Personalmente, a él le gusta besar a la gente", explicó en aquel momento el portavoz de la Santa Sede, Alessandro Gisotti.

