Neuquén: el candidato a gobernador de Milei "renunció a la política", y al rato volvió a postularse

La Libertad Avanza, la agrupación libertaria que comanda Javier Milei, vivió una mañana agitada este jueves, con las ideas y vueltas del candidato a gobernador en Neuquén, el periodista Carlos Eguía. Sucedió que en el breve lapso de dos horas, Eguía anunció durante su programa radial que se "bajaba de las elecciones y se iba de la política, porque es lo peor que existe". Sin embargo, cuando el impacto de ese renunciamiento impactaba en redes sociales, el mismo Eguía apareció en sus cuentas de redes para retractarse de esa renuncia, y asegurar que "está más firme que nunca".

Durante el inicio del ciclo de su programa Contrafuego, que se emite de 9 a 12, Eguía anunció su decisión de alejarse del escenario político. "Hoy se termina mi carrera política. Quiero que quede absolutamente claro. No tengo ganas de que me cojudeen ni me vengan con el tema de otros partidos y que se crean que son los dueños de un partido de mierda y uno tiene que bajar la cabeza y decir a todo que sí", manifestó.

Según comentó el candidato libertario, su decisión de "irse" se dio por diferencias con algunos miembros del partido, luego de proponer a su hijo como candidato a diputado. "Me hincharon las pelotas porque, solo para joder, tiré un nombre para candidato a diputado, el de Carlitos Eguía. A Carlitos no le importa la política, le chupa un huevo la política y los cargos, como me importan a mí. No me interesa absolutamente nada", explicó al respecto.

Entonces agregó: “En este momento tomé la decisión de no participar y de no ser candidato a gobernador de la provincia del Neuquén, porque priorizo mi salud, priorizo mi vida, priorizo un montón de cosas, porque acá hay dos o tres pelotudos que se creen que porque tienen un sello son los dueños de tu vida y no lo voy a permitir”.

Asimismo, el conductor radial le pidió perdón a quienes lo apoyaban: "Lo lamento profundamente por toda la gente que me ha acompañado en este tiempo. No quería fallarle a la gente, sobre todo a esa gente que de verdad trabajó para armar un espacio y un partido". Además, aclaró que no tiene diferencias con Javier Milei e indicó su deseo de viajar a Buenos Aires para "explicarle las razones" de su breve renuncia.

En ese sentido, Eguía dio a entender que sus críticas eran dirigidas a otro espacio nacional en Neuquén. "En una cena en Buenos Aires me ofrecieron 800.000 dólares para acompañar a un candidato", comentó. Además, amenazó con difundir durante su programa la grabación que realizó en ese encuentro: "Mañana, porque hoy estoy muy caliente, les voy a contar paso a paso lo que grabé".

"Sigo siendo el mismo de siempre y no me fumo absolutamente nada. He decidido, a partir de este momento, dedicarme pura y exclusivamente al periodismo porque la política es una mierda absoluta; es lo peor que existe en la vida de una persona", concluyó.

"Estoy más firme que nunca": la (re)postulación de Eguía

A pesar de las declaraciones durante su programa de radio, alrededor de dos horas más tarde el periodista comunicó a través de sus redes sociales que su carrera seguía en pie. "Estoy más firme que nunca y vamos a ganar la provincia", comienza el mensaje en su cuenta de Twitter.

En su publicación, el ahora candidato agradece el "acompañamiento", el cual lo motiva a seguir en la política. "El acompañamiento de la gente, de nuestros equipos, y de mi familia, hace que cada día reafirme mi compromiso de seguir trabajando para mejorar la vida de los neuquinos", escribió al respecto. Asimismo, aclaró que "no me bajo de mi candidatura ni nadie me va a bajar, yo decidí involucrarme para cambiarle la vida a los vecinos y que puedan vivir dignamente".

En octubre de 2022 se oficializó por primera vez la candidatura de Eguía, quien se había alejado de la órbita de Juntos por el Cambio.

Y agregó: "Vamos a ser gobierno en Neuquén, porque estamos comprometidos y convencidos de que se puede vivir mejor. El 16 de abril, vamos a ganar la provincia y lograremos intendencias en toda la provincia. Los leones rugen cada vez más fuerte y eso lo sentimos en cada barrio, en cada localidad que visitamos, la gente está convencida de que somos la única alternativa en Neuquén".

Finalmente, concluyó su comunicado anunciando que participará de un acto junto a Javier Milei el 25 de febrero en San Martín de los Andes.

Las idas y vueltas de Eguía se dieron en una época clave, ya que las candidaturas cierran el 10 de febrero. Las elecciones, que tendrán lugar el 16 de abril, definirán los cargos provinciales y los intendentes de 52 municipios.