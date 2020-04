Julio Carballo renunció este viernes 10 de abril a su afiliación a la Unión Cívica Radical. El ex concejal de Capilla del Monte dimitió luego de que se hicieran públicas frases de su autoría en las que asegura que espera que la pandemia haga "una limpieza étnica" en La Matanza porque "con cinco o seis millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, quizá este país arranca".

El dirigente oficializó su salida del partido mediante una carta al presidente del Comité de Circuito de Capilla del Monte, Nicolás Zanotti. "Tan luego de recibida la presente, proceda a hacer efectiva ante las instancias que fueran menester, mi desafiliación a la Unión Cívica Radical. Los motivos en que fundo la presente son de público conocimiento, en los cuáles, ante la reproducción de un audio de mi autoría realizado en las instancias propias de la intimidad de la vida privada, por tanto se lo envié a una persona que entendía nos unía un lazo de amistad y se ha dado publicidad del contenido sin que haya sido relevado su contexto", expresó en parte del texto.

"No ha sido mi intención en ningún aspecto ofender, afrentar ni menoscabar de ninguna manera en absoluto a las personas que esto las haya herido en lo personal o partidario, a quienes de ser así, les pido disculpas, y también quiero destacar que personas de mi propio partido, sin mediar palabra conmigo, han denostado mi persona adjetivos calificativos y sentencias en pos de su posicionamiento político personal sin ningún reparo", agregó el dirigente.

En rigor, Ana María Buffoni y Lucrecia Cavanna, quienes integran el Comité Provincia de la UCR, denunciaron con una nota al ex concejal ante el Tribunal de Disciplina partidario: "Por sus dichos, que han tomado estado público y se adjuntan como prueba a la presente, por configurar su conducta un hecho gravísimo, que para nada se corresponde con los valores y la doctrina de la UCR, donde explícitamente se vierten comentarios discriminadores racistas, violentos e impregnados de odio e intolerancia hacia otros partidos que hacen a la vida democrática del país", afirmaron.

Los hechos. Días atrás, la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de Cosquín inició una investigación penal ante la posible comisión de un hecho delictivo por parte de Carballo. Según dice la información del Ministerio Público Fiscal, "Carballo es el supuesto autor de un audio que se difundió a través del programa local de radio El reino del revés, conducido por el señor Marcelo Acosta". Esto derivó en una causa por la posible comisión del delito contenido en el art. 3 de la ley 23.592 que sanciona con una pena de prisión de 1 mes a 3 años a lo que por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

El político fue concejal del distrito entre 2011 y 2015 y no tuvo ningún problema en realizar comentarios xenófobos, que por su crudeza se viralizaron. "No es como dijo el huevón de (Alberto) Fernández que le vamos ganando al virus", se escucha decir a Carballo en un audio que se filtró en las redes. "¡El ocote, el ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y tuvo Italia y mismo que tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá", dijo.

"La gente entiende acá, en este país, a palazos. Si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es la única forma porque es negro... Entonces, qué se yo, no sé, no sé", agregó, y finalizó: "Yo lo único que espero es que esta pandemia haga limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo, por mí, que (el coronavirus) se queden en la Matanza y le haga honor al nombre, con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos... Capaz este país arranca".

