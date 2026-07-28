Represa Futaleufú: el interés del Grupo Neuss reavivó la disputa por la concesión

La Represa Hidroeléctrica Futaleufú quedó en el centro de una disputa política, jurídica y empresarial por el futuro de su concesión. El vencimiento del contrato original y las prórrogas otorgadas por la Secretaría de Energía volvieron a abrir el debate sobre quién administrará uno de los activos energéticos más importantes del país.

El interés atribuido al Grupo Neuss, a través de la firma Edison Energía, para participar de una futura gestión del complejo reactivó la discusión. A la vez, el Gobierno de Chubut reclama mayor participación en el manejo de la central, en la definición del canon por el uso del recurso hídrico y en el esquema de regalías.

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Hasta el momento, el Gobierno nacional no definió cómo será el proceso licitatorio ni cuáles serán las condiciones para la futura concesión. Esa falta de certezas mantiene abierta una disputa que podría convertirse en un antecedente para otras represas del país.

Una central clave para la energía y la industria argentina

Futaleufú cuenta con una potencia instalada de 472 megavatios y una generación promedio anual cercana a los 2.500 gigavatios hora. Su producción forma parte del Sistema Argentino de Interconexión y tiene un rol estratégico dentro de la matriz energética nacional.

Además, la central abastece de energía a Aluar, la planta industrial ubicada en Puerto Madryn y una de las principales consumidoras eléctricas de Argentina.

Por esa razón, cualquier cambio en la administración del complejo tiene impacto no solo en el sector energético, sino también en la industria y la economía de la región.

El Grupo Neuss y el futuro de la concesión

La discusión tomó fuerza luego de un informe periodístico que vinculó al Grupo Neuss, mediante Edison Energía, con un posible interés en operar la represa cuando finalice el esquema de prórrogas vigente.

Según trascendió, la compañía aparece como una de las firmas que analiza participar de una futura licitación. Sin embargo, todavía no hay un cronograma oficial ni un pliego definido por parte de las autoridades nacionales.

La falta de reglas claras genera expectativa entre los potenciales inversores, que esperan conocer cómo será el régimen de concesión, qué inversiones serán exigidas y cuál será el esquema económico para los próximos operadores.

Chubut reclama protagonismo y cuestiona una licitación sin acuerdo

El Gobierno provincial sostiene que no puede quedar afuera de las decisiones sobre una central ubicada dentro de su territorio. Por eso, reclama participación en la fiscalización del complejo, en la definición del canon por el uso del agua y en una actualización del sistema de regalías.

El planteo se apoya en la reforma constitucional de 1994, que reconoció a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Desde Chubut consideran que una eventual licitación impulsada únicamente por Nación podría generar cuestionamientos legales si no existe un acuerdo previo entre ambas jurisdicciones.

Una disputa que puede marcar el futuro de otras represas

El conflicto por Futaleufú no solo define quién administrará una central específica. También pone en discusión cómo se repartirán las responsabilidades entre el Estado nacional, las provincias y los operadores privados en el manejo de infraestructura energética estratégica.

Otros complejos hidroeléctricos del país atraviesan procesos similares por el vencimiento de sus concesiones. Por eso, la resolución del caso podría convertirse en una referencia para futuras licitaciones.

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Especialistas del sector siguen con atención el proceso y advierten que los inversores necesitan previsibilidad sobre las condiciones regulatorias, las tarifas, la duración de los contratos y los compromisos de mantenimiento.

El desafío: mantener la operación y definir un nuevo esquema

Mientras continúan las negociaciones, las prórrogas vigentes permiten que la represa siga funcionando sin interrupciones. Pero distintos actores coinciden en que será necesario definir un modelo estable para garantizar inversiones y seguridad energética.

El futuro de Futaleufú dependerá de las decisiones que tomen la Secretaría de Energía, el Gobierno de Chubut y las empresas interesadas. El resultado no solo definirá el próximo concesionario, sino también el equilibrio entre Estado y capital privado en uno de los sectores más estratégicos del país.

LB/MSS