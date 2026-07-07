El Gobierno adjudicó 20 nuevos proyectos de almacenamiento de energía en baterías para reducir cortes

El Gobierno nacional anunció, a través de la Secretaría de Energía, la adjudicación de la licitación “Alma SADI”, completando el proceso de incorporación de centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS) en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que contará con una inversión estimada para esta primera etapa de u$s700 millones.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del martes 7 de julio del 2026, en la Resolución 155/2026 de la Secretaría que orbita dentro del Ministerio de Economía, en donde se informó la adjudicación de 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de 5 empresas a lo largo de 7 regiones del país: PBA, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa.

Por otra parte, en la resolución se explicó que esta medida responde “al estado de emergencia energética, y en particular eléctrica”, como así también al Plan de Contingencia que tiene por “objetivo evitar, reducir y/o mitigar el eventual impacto del diagnóstico y consideraciones realizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), basado en las estimaciones realizadas”.

5 empresas alcanzaron la instancia final

Las compañías a las que les fueron adjudicados los Acuerdos de Almacenamiento por el servicio de potencia y reservas operativas y de corto plazo para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), son GENNEIA (7 proyectos), DQD Energy (8 proyectos), 360 Energy Solar (3 proyectos), ALUAR (1 proyecto) e INTERMEPRO (1 proyecto).

El proceso de licitación comenzó el 27 de mayo, cuando se recibieron 235 ofertas técnicas por 8.338 MW — más de 11 veces el objetivo de 700 MW —, lo que “evidenció el fuerte interés del mercado nacional e internacional por invertir en infraestructura energética en la Argentina”, señalaron desde el Ejecutivo en un comunicado oficial.

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A fines de junio se realizó la evaluación técnica y la apertura de los sobres económicos, en donde CAMMESA elaboró el Informe de Preadjudicación que sirvió de base para la resolución que se formalizó este 7 de julio.

La distribución geográfica del sistema se compuso de la siguiente manera: PBA (185 MW), NOA (150 MW), NEA Chaco-Formosa (161,5 MW), NEA Misiones-Corrientes (50 MW), Litoral Entre Ríos (50 MW), Litoral Santa Fe (36 MW) y Pampa (68 MW).

“El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad”, detallaron en la misiva oficial, para luego agregar que de esta manera se reducen las probabilidades de cortes “mejorando la calidad del servicio eléctrico para usuarios residenciales, comerciales e industriales”.

Antecedente y registros

La primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina fue la de Alma-GBA, en la que el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial de 500 MW, con una inversión estimada superior a u$s540 millones. “Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha”, mencionaron en el comunicado oficial.

Volviendo con la Resolución 155/2026, los titulares de proyectos de almacenamiento de energía eléctrica adjudicados en las distintas convocatorias realizadas por la Autoridad de Aplicación a través de CAMMESA, serán inscriptos en forma automática en el Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA), en el ámbito de la Subsecretaría De Energía Eléctrica.

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Por último, los titulares de los proyectos inscriptos en el RENPALMA deberán mantener actualizada, ante cualquier modificación, toda aquella información consignada en el Registro, comunicando a la Dirección Nacional De Generación Eléctrica, responsable de la gestión del mismo.

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