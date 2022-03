Ricardo Alfonsín: "Siempre estuve más cerca de Gerardo Morales"

Ricardo Alfonsín habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca de las internas en Juntos por el Cambio.

F: Hoy se cumplen 13 años del fallecimiento de su padre, ¿qué recuerdo tuvo de él hoy? ¿Qué pensó?

RA: Lo que pienso siempre, cómo me gustaría poder hablar con él de política más que nada. Por supuesto que como cualquier hijo me gustaría poder hablar con mi padre como hijo. Lo extraño mucho también como ciudadano y como afiliado de la Unión Cívica Radical. ¡Cuántas preguntas le haría! Estoy seguro de que coincidiría en muchas cosas con las respuestas que pienso yo.

F: ¿Cuáles serían esas respuestas que usted imagina que él daría sobre la situación actual de la política argentina?

RA: No solo la actual, te quiero hablar un poco de mi partido, no me atrevo a opinar acerca de lo que él pensaría acerca de la actual gestión. Si puedo decir que no se hubiera hecho el acuerdo que hizo la Unión Cívica Radical si Alfonsín hubiera vivido.

F: ¿Usted se refiere a Juntos por el Cambio?

RA: Si, y esto no es ninguna falta de respeto ni una actitud sectaria. Esto tiene que ver con el hecho de que somos fuerzas que expresan pensamientos diferentes. Yo creo que los acuerdos se hacen entre los que piensan, por lo menos, parecido.

F: Y respecto del actual gobierno, ¿Qué diría su padre?

RA: Yo le puedo decir lo que pienso yo al respecto. Ahí sí que como no está él no puede opinar. Tal vez, no sé si debí haberlo dicho porque él no está para aclarar o corregirme pero estoy convencida de lo que digo.

F: Usted decía que no se hubiera hecho, en su momento, el acuerdo que dio origen a Cambiemos. Cuando uno escucha las voces del actual radicalismo encuentra diferencias muy grandes. Cuando el presidente actual del radicalismo, Morales, le llama la atención a un diputado del radicalismo que propuso la dolarización, entonces se percibe que desde la dolarización a una posición más keynesiana que tiene parte del radicalismo se ven contradicciones que no son ya del radicalismo con el PRO sino dentro del mismo radicalismo.

RA: Exactamente, eso es consecuencia también de las decisiones que se tomaron a partir de Gualeguaychú. La cuestión vinculada a las ideas y lo programático pasó a ser incidental, por eso nos pudimos reunir con fuerzas que piensan distinto a nosotros, porque lo importante parecía que era el resultado electoral. El partido también hacia adentro empezó a aceptar posiciones que no tienen nada que ver con nuestra historia. A mí a veces me preguntan quién tiene el radicalómetro, nadie lo tiene, ni yo ni Sanz, ni Lousteau, ni Tetaz.

F: ¿Si no hubiera existido Gualeguaychú y no hubiera existido el acuerdo del PRO, diputados como Tetaz o Cacase no hubieran sido integrantes del partido radical?

RA: Con estas propuestas, de ninguna manera. Estas posiciones siempre fueron las que la UCR consideró opuestas a lo que es su idea central, respecto de cómo debe organizarse la economía de su país.

Organizaciones sociales acampan en Jujuy: "Morales es socio de Alberto Fernández en el acuerdo con el FMI"

F: ¿Qué hubiera hecho su padre con un diputado como Tetaz o Cacase?¿Qué cree que hubiera dicho?

RA: Hubiera estado en contra de las propuestas (de la dolarización de Cacase), de manera muy respetuosa por supuesto. Del partido están sosteniendo posiciones que no tienen nada que ver con su historia, con su razón de ser. No es que lo leí en los diarios a esto, yo discutí en mi partido, yo fui 8 años diputado nacional y sé lo que pensábamos respecto a algunas decisiones que se tomaron de 2015 en adelante. Y sé que acompañamos decisiones que nosotros creímos que no eran las correctas. Lo hicieron seguramente porque creían que hacer lo contrario era peor para el país, a mí nunca me pudieron convencer de eso.

F: Desde su perspectiva, ¿usted está más cerca de Morales?

RA: Siempre estuve más cerca de Gerardo Morales, él estuvo más cerca de mis posiciones. Por ejemplo, no bien asumió el gobierno, cuando hubo que discutir la Ley de Emergencia Económica, Morales se manifestó a favor de que el partido diera acuerdo, que no dejara sin quorum al gobierno el primer día en el que sesionaba.

F: ¿Vio que lo acusan a Morales de acuerdos con el Frente de Todos, en especial con el presidente?

RA: Yo lo que creo es que entre las fuerzas políticas debe haber acuerdos. Sobre todo si uno cree que lo que propone un gobierno es correcto. Lo que me parece es que no hay que acompañar lo que uno cree que es incorrecto. En determinadas cuestiones hay que apelar a soluciones de compromiso, en las que cada uno ceda un poco, porque la correlación de fuerzas no da para otra cosa. A mí me parece bien que Gerardo Morales apoye lo que cree que está bien y se oponga a lo que cree que está mal. Desde el punto de vista de lo que es la razón de ser, el significado histórico, la identidad de la UCR. Lo contrario no lo entiendo, lo que ocurrió del 2015 al 2019 no lo entiendo.

F: Morales plantea, cuando hace la crítica a Tetaz por ejemplo y en general, que buscan conseguir con una frase altisonante aparecer en los medios, obtener un título y que sea replicado en las redes sociales. Es decir, que la política se ha convertido en una búsqueda de captura de la atención de la audiencia y pareciera ser un sesgo de época.

MA: Sí, pero además uno puede capturar la atención de la audiencia con otro tipo de debates o de posiciones. Yo creo que, en definitiva, esas posiciones, las que la Unión Cívica Radical a través de ciertos dirigentes ha venido sosteniendo los últimos días no son posiciones que tienen que ver con lo que nosotros hemos pensado. Creo efectivamente que lo que propone Cacase no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Absolutamente nada que ver. ¿Quién tiene el radicalómetro? Las personas a las que homenajeamos tanto. ¿Por qué homenajeamos tanto a Yrigoyen, Illia, Alfonsín, Alem? ¿Para qué? Supongo que será por las ideas que representamos y, sin embargo estamos haciendo todo lo contrario de lo que esos hombres harían en una circunstancia como la presente.

F: ¿A Manes cómo lo ve? ¿Usted cree que representa las ideas del radicalismo?

No tengo cuestiones personales, en realidad no conozco demasiado. Me pareció bien que no se levantara en el Congreso, que tiene que ver con mi convicción acerca de que el diálogo en la política es absolutamente necesario. No es una teoría, lo dice la historia: los acuerdos son absolutamente necesarios.

Me gustaría que se expresara un poco más acerca de lo que fue la posición del partido desde el 2015 hacia adelante para ver si acompaña las posiciones en que el partido defendió desde la gestión de Macri o si él también tiene diferencias respecto a esa posición.

Nota en desarrollo