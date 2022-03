Organizaciones sociales acampan en Jujuy: "Morales es socio de Alberto Fernández en el acuerdo con el FMI"

Mientras distintas organizaciones sociales decidieran acampar durante 48 horas sobre la avenida 9 de julio en reclamo al Ministerio de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy fue escenario de reclamos contra el acuerdo con el FMI, el pedido de más acceso al Potenciar Trabajo y la criminalización de la protesta. Además, hubo críticas contra el gobernador Gerardo Morales.

Cientos de personas se apostaron desde este miércoles 30 de marzo en una de las avenidas principales de CABA para protestar por la apertura de planes sociales y mejores condiciones de vida, luego de que fracasaran las negociaciones con la cartera que encabeza Juan Zabaleta.

La protesta también tuvo su correlato en Jujuy, donde organizaciones como el Polo Obrero se movilizaron hasta la Plaza Belgrano de la capital norteña ante un fuerte operativo policial dispuesto por el gobierno de Gerardo Morales.

Entre varios pedidos, exigen que se deje de criminalizar la protesta y reclaman por los niveles de pobreza que existen en la provincia

Críticas a Gerardo Morales: "Socio de Alberto Fernández"

El dirigente del Polo Obrero en la provincia norteña, Sebastián Copello, develó el por qué de la protesta y apuntó contra el Gobernador. “Vamos a acampar en algún lugar, si no quieren que acampemos acá lo haremos en otro lado. Con este operativo Morales defiende al gobierno nacional, porque esta es una protesta nacional contra el FMI pero Morales es el mayor socio de Alberto Fernández en el acuerdo con el Fondo Monetario”, expresó.

Morales, que se encuentra en trifulcas internas con los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio y se muestra cerca de Sergio Massa, sigue sumando inconvenientes domésticos. El lunes, le pidió a su ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Agustín Perassi, que renuncie por disidencias políticas. Perassi pertenecía a un sector del peronismo jujeño.

Mientras se realizaba la manifestación, Copello mantuvo un diálogo con el jefe del operativo, que tenía la orden de desalojar la plaza central ubicada frente al Palacio de Jujuy. “Vamos a pedirle al jefe de la policía un dialogo porque nosotros dialogamos, los violentos son ellos que meten presos, torturan compañeros. Somos luchadores, nos criamos”, polemizó.

El encuentro con la policía no fue fructífero. “No se puede acampar acá, es un lugar urbano. No se puede acampar acá, lo sabe todo el mundo”, le respondió el jefe del operativo, según reflejó el medio local Jujuy al Momento.

Gerardo Morales y su relación con el Frente de Todos

El gobernador de Jujuy continúa siendo noticias por sus opiniones sobre la política nacional pero sobre todo por sus críticas a Juntos por el Cambio, el espacio que integra.

El martes, participó de las cena por los 40 años de la asociación Conciencia, donde estuvo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y también con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Me llevo bien con Massa, es un amigo. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos tratado de compartir un proyecto político y no se pudo. Terminó en el Frente de Todos, que aparece como un rejunte que no le sirve”, dijo sobre el integrante del Frente de Todos en diálogo con TN.

Además, halagó su rol en las negociaciones del gobierno con el FMI. “Sergio es un hombre de la política. En uno de los temas más importantes que tuvimos, que fue la reestructuración con el FMI, fue uno de los principales articuladores del diálogo que le permitió al país no entrar al default”, sostuvo.

Las loas a Massa se dan mientras el referente del panperonismo llama a conformar "una Moncloa argentina", es decir, un acuerdo entre todos los partidos para superar la situación actual del país.