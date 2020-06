Baradel le reclamó al Gobierno por el impuesto a grandes fortunas: "No entendemos la demora"

Roberto Baradel (SUTEBA) se muestra tranquilo pero preocupado al mismo tiempo. El gremialista más importante de los docentes en Buenos Aires sabe que no será fácil el regreso a clases en el conurbano bonaerense pero asegura que el salario de los docentes está garantizado. Aunque por las dudas, en diálogo con PERFIL, insistió con el impuesto "por única vez" a grandes patrimonios para sostener la recaudación del Estado. "No entendemos la demora", se sinceró.

Ante la pandemia, el sindicato ya puso a disposición cuatro hoteles propios para distintos aspectos. Dos en Mar del Plata, que alojan médicos y enfermeros; uno en Tigre para aislamiento y ahora uno más en La Plata para internación intermedia y leve. "Este último es un hotel nuevo, que inauguramos hace unos dos años. Firmamos el convenio con Julio Garro (intendente de La Plata) y el ministerio de salud hizo lo propio con el municipio. Son 94 camas en total".

Perfil: - ¿Cómo están hoy los docentes respecto al pago de sueldos y aguinaldos?

Baradel: - Tema salario fuimos de las pocas provincias que cerramos acuerdo en el semestre. Ya hubo un aumento de 9,5% en promedio. Ahora, en junio será un total de 17,5%, también promedio. Todo eso está garantizado. Y también se mejoraron las cláusulas gatillos.

-¿Y el aguinaldo?

- Entramos en la general de la ley. Todos cobran 40 mil pesos en una cuota. Para los que cobran, más lo harán en cuotas sucesivas. Son los menos, los cargos jerárquicos. Nos opusimos pero planteamos que sabemos de las erogaciones que toman el Estado nacional y provincial. Pero también que el camino no es afectar el aguinaldo sino cobrar a las grandes fortunas. Ahí están los recursos para la pandemia.

- ¿Por qué crees que se demora el proyecto? Se anunció en abril, ya estamos llegando a julio.

- No entiendo el motivo. Hay un consenso mayoritario de la sociedad con este asunto. Con lo de Vicentin la opinión está dividida, pero con el impuesto no. Nosotros lo impulsamos con Hugo Yasky pero no sabemos que pasó. Ya se tendría que haber presentado.

- ¿Cuándo vuelven las clases?

- El ministro de Educación (Nicolás) Trotta creó una comisión donde participamos gremios, universidades, el consejo federal de educación, federaciones de estudiantes, infectólogos. Estamos discutiendo cómo será la vuelta a clases. Todo con un protocolo acordado. Días atrás nos lo mandaron y hay que hacer aportes. Luego se aprobará para seguir avanzando. Debe ser con acuerdo paritario para que no se modifique.

- ¿En la escuela pública, cómo se practica el distanciamiento con el hacinamiento que hay en muchas instituciones?

- Tiene que haber menos chicos, hay que marcar las dimensiones, también tenemos que ver el tema del contagio. En Jujuy, por ejemplo, abrieron escuelas rurales pero ante un rebrote en San Salvador tuvieron que cerrar porque algunos docentes viven en las ciudades. Eso se da en todo el país. Hay que observar las infraestructuras para rearmar todo eso. Tenemos que priorizar a los chicos de las últimas cursadas de primaria y secundaria porque egresan y no hay articulación para el año que viene como otros cursos.

- ¿El 2020 esta perdido?

- No. Hay una gran desigualdad, eso es una verdad, por el acceso a la virtualidad. En escuelas rurales de la provincia se trabaja sobre cuadernillos y demás. No es un año normal obviamente pero se garantiza la continuidad de los aprendizajes, aunque es cierto que es difícil.

- ¿Qué conclusión sacan los docentes de todo lo que estamos viviendo?

- En Provincia las autoridades están muy preocupados por los casos y el número de aumento. Insisten con establecer determinadas restricciones ahora fundamentalmente para evitar los contagios. En ese sentido hay una preocupación.

- ¿Si la recaudación sigue cayendo peligra el salario?

- Yo creo que no. Por eso hablamos del proyecto por única vez para grandes patrimonios. Y también debe haber una reforma tributaria.

