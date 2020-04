El impuesto a los grandes patrimonios alcanzaría al 1% de la población

Desde hace unos días, y en la búsqueda de recursos extraordinarios para paliar la severa crisis en que se ve inserto el Estado, el oficialismo trabaja en un nuevo impuesto extraordinario sobre el patrimonio de los grandes grupos económicos de la Argentina.

Los sujetos o corporaciones alcanzadas con este tributo extraordinario serían el 1 por ciento de la población con altos patrimonios: las grandes corporaciones, los bancos, las grandes compañías de seguros, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, entre otros.

El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller (Frente de Todos), evaluó que el proyecto es "la única salida para generar recursos extraordinarios" que tiene el Estado para afrontar la emergencia sanitaria y mitigar el avance del coronavirus. La idea se contrapone con la propuesta de Juntos por el Cambio de generar nuevos recursos para atender la pandemia con una rebaja del 30 por ciento de los sueldos altos en los tres poderes del Estado.

Alberto Fernández rechazó el recorte a sueldos políticos y propuso un "impuesto al blanqueo"

El presidente Alberto Fernández opinó que el proyecto del Frente de Todos tiene "una lógica mejor" que la rebaja de sueldos, debido a que apunta a que los aportes sean realizados por "los que más han ganado o los que más se beneficiaron con un blanqueo después de defraudar al Estado por no pagar impuestos", en una entrevista realizada ayer con el portal el Cohete a la Luna.



En declaraciones a Télam, Heller dijo que se está "trabajando para tener hacia fines de la semana un proyecto que sirva de base para llevar adelante el debate necesario en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, primero, y en el recinto, después". La idea es que se "establezca un tributo extraordinario que tenga una asignación específica, es decir, orientado a resolver los problemas emergentes de esta crisis y para ayudar a los sectores más afectados".



Ademas, Heller detalló que ese tributo se aplicará al "1 por ciento de la población con altos patrimonios: las grandes corporaciones, los bancos, las grandes compañías de seguros, los grandes laboratorios, las grandes cadenas de supermercados, entre otros". "En ese universo incluimos a los fondos transparentados a través del último blanqueo", planteó.

Patricia Bullrich apuntó contra Daniel Arroyo: "Usan los impuestos para comprar caro y sin control"

Por su parte, el presidente de la Nación indicó que no habla de blanqueo sino que de las grandes fortunas pongan el hombro en esta situación. "Yo no hablé del impuesto al blanqueo sino de un impuesto a las grandes fortuna. Lo que digo es saber quien tiene más recursos y qué puede aportar. Eso es legítimo y está reconocido constitucionalmente. Pero insisto en que no es un tema mío. Lo debe debatir el Congreso Nacional", dijo el presidente al canal TN. Fernández habló de un "aporte extraordinario" y recordó una pregunta que le hizo la canciller Ángela Merkel acerca de por qué los ricos pagaban tan pocos impuestos en la Argentina. Bueno, me parece que en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos", dijo el mandatario.

Heller dijo a Télam que "la única salida es generar recursos extraordinarios" y precisó que si se toma, como ejemplo, "el último blanqueo de 116 mil millones de dólares y se le aplicara una tasa, digamos, del 2 por ciento, estaríamos generando un monto superior al total de los gastos del PAMI durante el año pasado".

"La Argentina pagó el año pasado 12.400 millones de dólares de intereses sólo por la parte de la deuda en dólares. Resolver el tema de la deuda sigue siendo una cuestión fundamental", Carlos Heller.

Subrayó que hoy hay un Estado "sin recursos que recibe demandas como si tuviera recursos infinitos" y que esa distancia "entre lo que le piden que haga y lo que está en condiciones de hacer hay que resolverla generando nuevos ingresos".



"Nadie puede negar que hacen falta más recursos para enfrentar la crisis sanitaria", insistió Heller y precisó: "Se necesitan más camas, más respiradores, más remedios, más comida; para ello es necesario que el Estado cuente con más recursos".



Dijo que son "necesarios más recursos extraordinarios para llegar con auxilio indispensable a los grandes conglomerados de pobreza del país, comenzando por el conurbano".



En ese sentido, Heller se preguntó: "¿Cómo se hace todo esto con un Estado que ya venía debilitado, que recauda menos porque hay menos actividad económica y al que le piden en simultáneo que rebaje impuestos y que aumente los gastos?".

Apuntan a Desarrollo Social por una compra de alimentos con supuestos sobreprecios

Por su parte, la presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos consideró que la iniciativa de crear un impuesto extraordinario "tiene más lógica que la propuesta de la oposición de reducir los salarios de la clase política".



En ese sentido, la economista señaló que "Argentina está tercera en el ranking mundial de evasión fiscal" y dejó en claro que "no es por los laburantes que pagamos IVA y Ganancias, sino por las fortunas ocultas en guaridas".



Dijo que esta pandemia encuentra a la Argentina con la urgente necesidad de destinar fondos para robustecer el sistema de salud, pero sin recursos para hacerlo y, por eso, el oficialismo asumió la "urgente necesidad de recuperar ese dinero producto de la evasión fiscal que hoy se encuentra en guaridas".

LR/FeL