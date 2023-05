El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade decidió hacer público que está a la espera de un trasplante de riñón. “No lo había contado antes porque no me parecía necesario, hasta que apareció el discurso público de Javier Milei, una persona que según los sondeos electorales puede ser Presidente de la Nación”, contó el legislador a PERFIL.

Tailhade padece una enfermedad renal de transmisión genética llamada politquistosis que no tiene cura. Es una de las 30 mil personas en diálisis y uno de los 7 mil argentinos inscriptos en el Incucai para recibir una donación de órganos. “Tengo la enfermedad desde que nací. A los 18 años empecé a hacer un tratamiento con medicación y hace dos años y medio que estoy en diálisis. No lo había contado antes porque no me parecía necesario, hasta que apareció el discurso público de Javier Milei”, señaló.

“Frente a un discurso tan peligroso, de una persona tan importante, decidí contar mi historia, que es la historia de miles de argentinos que son pacientes renales y otros tantos miles que están en la lista de espera; gente que lo último que merece son discursos de esa naturaleza, que conmocionan y generan mucha preocupación y consternación en las familias”, explicó.

Javier Milei volvió a apoyar la venta de órganos: "Busquemos mecanismos de mercado"



Según detalló el diputado, la mayoría de las personas que se hacen diálisis no tienen obra social y asisten a instituciones públicas. Por eso ante un discurso que ve factible el comercio de órganos “estas familias se derrumban”. En su caso, Tailhade tiene hermanos que se están haciendo estudios para poder ser donantes, pero su madre, que padecía la misma enfermedad, pasó seis años en diálisis. Afortunadamente consiguió un trasplante y tuvo una sobrevida de 20 años más.

Conociendo de cerca la problemática, el legislador presentará un proyecto este jueves 1 de junio en el Congreso para promover la donación de órganos, ya que “entre 4 y7 mil órganos se pierden por año en el país porque nadie avisa de que hay una persona con muerte cerebral en tal lugar”.

“El tema que haya gente que pase 13, 14, 15, años de diálisis es una de las preocupaciones principales que tenemos los pacientes”, advirtió. El ejemplo a tomar para revertir esto, según Tailhade, es el de España donde nadie pasa más de dos años en diálisis porque se garantiza un trasplante en ese período.

El diputado adelantó que presentará mañana en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración de interés del programa Procurar, un programa del Ministerio de Salud "que apunta a que en los hospitales grandes, sobre todo, de todo el país, exista una unidad de procuración de órganos y tejidos”.

El programa demanda que uno o dos profesionales estén atentos a los casos de posible donación de órganos. “El principal problema que tenemos es que no alcanzamos a detectar la cantidad de órganos disponibles, es decir, entre cuatro y siete mil órganos se pierden por año en el país porque nadie avisa de que hay una persona con muerte cerebral en tal lugar. Con una unidad de procuración en cada hospital, eso se reduce notablemente”, subrayó.

El mensaje de Tailhade a través de sus redes sociales sobre su salud y la donación de órganos

El pasado 30 de mayo, por el día Nacional de la Donación de órganos, el diputado compartió un mensaje en las redes sociales donde reveló su enfermedad y que espera un trasplante. A través de un video contó: “Solo 4 de cada mil personas fallecidas son aptas para donar órganos y muchas veces la donación no se concreta porque los hospitales no tienen la estructura necesaria para preservar los órganos”.

“Desde que nací, sufro una enfermedad renal que, hasta el día de hoy, no se conoce su cura: poliquistosis. Es una enfermedad genética que heredé de mi madre que, a su vez, la heredó de su padre. Con el correr del tiempo, la enfermedad provocó que mis riñones dejaran de funcionar. Y, desde hace más de dos años, soy uno de los 30.000 argentinos que están en diálisis”, completó.

Agregó que pese a la Ley Justina (aprobada en 2018 y que dispone que “toda persona capaz mayor de 18 años” es posible donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario) que, “pese a la solidaridad de los argentinos y argentinas que explicitan su voluntad de donar, conseguir órganos no es fácil”.

RB/fl