Rodríguez Larreta se reunió con el líder del PP: “Es un abanderado de la moderación, como yo”

Horacio Rodríguez Larreta inició ayer una nueva gira internacional con la que buscará fortalecer su perfil de presidenciable. Estará tres días en Israel, pero aprovechó también para hacer una escala en Madrid y juntarse con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con quien coincidió en una postura “anti populismo” pero destacando, una vez más, el discurso de consenso y moderación.

“Núñez Feijóo tiene un perfil parecido al mío, construyó su imagen en torno a la gestión, en su paso como gobernador de Galicia, y es un abanderado de la moderación”, resaltó Rodríguez Larreta en diálogo con PERFIL antes de embarcarse rumbó a Tel Aviv. En medio de las disputas internas en el PRO y Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño sigue con su estrategia de mostrar un discurso cada vez más duro pero insistiendo en la necesidad de construir los consensos para aplicar las recetas “para transformar la Argentina”.

Rodríguez Larreta lo felicitó por el reciente triunfo del PP en la región de Andalucía. Ante PERFIL, destaca que es un territorio “socialista” y realza la figura de Núñez Feijóo por sus altas chances de ser el sucesor de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Un espejo en el que le gusta mirarse. “Le está yendo muy bien”, describe.

En su caso personal, la posición de moderado le viene generando dolores de cabeza a Rodríguez Larreta en la discusión interna. Es que el crecimiento de Patricia Bullrich primero, y el fortalecimiento del liderazgo de Mauricio Macri, después, fueron sobre la base de un discurso mucho más confrontativo. En la intimidad, el alcalde se muestra confiado en su camino y convencido de que para lograr un cambio, como reclama el ex presidente en cada intervención, la “única manera” es por la vía del consenso. En un contexto de alta polarización, sus rivales en la interna se preguntan con quién sería ese consenso, habida cuenta de la alineación casi total que muestra hoy el peronismo en su oposición a Juntos por el Cambio. En el larretismo no dudan en asegurar que “con el kirchnerismo no” y que con “el gobierno hoy tampoco”.

Durante el encuentro, que duró una hora y se realizó en el café Varela de Madrid, el jefe de Gobierno destacó el discurso de Núñez Freijóo, que expresó la necesidad de que la política española vuelva a la “centralidad, la unión y los proyectos amplios”. Recientemente, el dirigente español declaró: “El populismo es la vieja política. La nueva política es no fracturar, ni enfrentar, son los consensos”.

"Debemos terminar con la grieta"

“Estoy convencido de que en la Argentina debemos terminar con la grieta y construir una coalición amplia para enfrentar los problemas estructurales que tiene nuestro país”, coincidió Larreta al terminar la reunión. Y agregó: “Tenemos un desafío común que es la responsabilidad de construir alternativas políticas que muestren de cara a la sociedad un camino de progreso, estabilidad y empleo. Para eso, necesitamos trabajar en un plan que marque el camino para que la Argentina vuelva a crecer y se desarrolle”.

La gira continuará a partir del domingo en Israel, donde el punto saliente será el encuentro con el presidente, Isaac Herzog, el martes. La agenda, a la que se sumará el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, se divide en tres ejes. En primer lugar, está la cuestión municipal, que Larreta destaca en cada una de estas giras para no perder de vista su rol como jefe de Gobierno porteño. En segundo lugar, tendrá reuniones para interiorizarse en el proceso de estabilización que vivió Israel en la década del 80, donde con acuerdos políticos se logró implementar un plan que permitió reducir una elevada inflación. Y por último, toda la agenda tecnológica, en un país que tiene los niveles más altos de start up per cápita.

GZ / MCP