Sabina Frederic: "No tuve ningún cruce con Berni, vino del lado de él"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró hoy miércoles 12 de febrero que con su par de Buenos Aires, Sergio Berni, quedó el debate "saldado" y aclaró que no tuvo "ningún cruce" sino que "vino del lado de él", al tiempo que precisó que habrá "una suerte de comando unificado" que coordinará las acciones "en forma semanal".



"El convenio con la Provincia de Buenos Aires ya está firmado, falta el trámite administrativo", sostuvo la funcionaria nacional, quien celebró que se llegó a un "acuerdo" en la reunión de cerca de tres horas que mantuvo el pasado martes con Berni y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



En ese sentido, destacó: "Es un tema que está saldado. Yo no tuve ningún cruce con Berni. Vino del lado de él. Tenemos diferencias, estilos distintos de conducción, pero en la manera de pensar la seguridad no hay grandes diferencias. Acá la cuestión personal no importa".



Seguridad: Kicillof sentó a Berni con Frederic y bajó la tensión

En declaraciones radiales, Frederic explicó que el vínculo entre Nación y Buenos Aires "va a seguir el modelo de Santa Fe, con algunas diferencias por el tamaño de la provincia y porque hay muchos más efectivos federales".



"Es una mesa conjunta, una suerte de comando unificado en el que se van a coordinar las acciones en forma semanal del despliegue", concluyó la ministra de Seguridad.



El principal punto de disputa que marcó la relación entre Frederic y Berni los últimos días fue el rol de las fuerzas federales en el distrito bonaerense, básicamente en el Conurbano: el funcionario de Kicillof había pedido el retiro de los uniformados.

