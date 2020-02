Alberto Fernández recibe a Axel Kicillof en medio de la interna por Berni

En medio de la interna que vive el Gobierno por las diferencias entre los ministros de Seguridad, Alberto Fernández recibirá este martes 11 de febrero a Axel Kicillof en la Casa Rosada. Además, el Presidente y el gobernador bonaerense se diferenciaron respecto a la situación judicial que atraviesan algunos referentes kirchneristas, en medio de la interna por definirlos como "detenciones arbitrarias" o "presos políticos".

Del encuentro también está previsto que participe el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, donde hablarán de seguridad y cuestiones pendientes en materia de "educación, infraestructura y Justicia", según precisó Noticias Argentinas. El encuentro se concretará tras la discusión desatada en torno a la problemática de seguridad y la confrontación entre el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, y la de Nación, Sabina Frederic.

Alberto redobló la apuesta: "No sé qué piensa ni qué quiere Berni"

La disputa comenzó luego de que Berni le enviara una carta a Frederic para que retire las fuerzas federales de la Provincia ya que "sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la Provincia que concentra más del 40 por ciento de la población del país".

Consultado por la disputa, el Presidente descartó que exista un "cortocircuito" porque "todos queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz y la inseguridad no sea un problema. El ministro tiene un método propio, que lo aplique, que sé yo... Es su responsabilidad, no la mía. No lo conozco (su línea política), no sé qué piensa ni qué quiere, me preocupa lo que proponemos nosotros desde el estado nacional. Hay que recordar que las provincias son responsables de su seguridad", agregó en diálogo con Radio Continental.

En la entrevista que le realizó Jorge Fontevecchia para Net TV y para Diario Perfil, en el marco del ciclo de reportajes Periodismo Puro, Kicillof afirmó: "Tengo un ministro de Seguridad que es Berni y respaldo sus decisiones y sus políticas, y además estamos trabajando en coordinación con la ministra nacional. Además tenemos que trabajar con los secretarios de Seguridad de todos los municipios, con el objetivo concreto de producir mejoras. Y eso trasciende a las fake news y a las chicanas".

