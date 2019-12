Santiago Cafiero: "Estamos con una economía en virtual default"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó la importancia de que se sancione la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva ante un escenario "crítico" de la economía actual que se encuentran en un "virtual default". El funcionario opinó sobre la primera sesión en el Congreso en la que se obtuvo dictamen favorable para que el proyecto de ley, de 55 páginas y siete objetivos, sea tratado en Diputados este jueves 19 de diciembre y llegue al Senado la semana que viene.

"Es un tratamiento adecuado. Obviamente siempre hay tensiones, pero apostamos a la responsabilidad de todos. La situación de crisis del país la tenemos que entender, que estamos con una economía con virtual default (...) Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos y creemos que tenemos que poner todas las herramientas del estado para los que menos tienen", consignó Cafiero en declaraciones al programa Destapate que se emite por El Destape Radio.

Tras recordar varios indicadores económicos, como las cifras de pobreza y desempleo, el ministro coordinador sostuvo: "Tenemos que entender cuál es el punto de partida, que es difícil, pero lo vamos a sacar adelante. Las prioridades el Presidente ya las ha establecido, la lucha contra el hambre, empezar a con dificultades pero lo vamos a sacar adelante a resolver los temas relacionados con la pobreza y la indigencia, poner a la Argentina productiva de pie. En definitiva estas son nuestras prioridades y pensamos que lo podemos hacer".

Consultado por los efectos que espera el Gobierno que tenga la iniciativa de la tarjeta alimentaria, Cafiero indicó: "Pensamos que va a tener un impacto de lleno en la canasta básica de alimentos porque genera un acceso extraordinario. Vamos a favorecer de alguna manera a esa mesa de los argentinos que estaba tan complicada. Me parece que eso va a ser una política que va a dar buenos resultados. Vamos a atacar de lleno la indigencia en Argentina y vamos a poder resolver que los argentinos en el corto plazo tengan un plato de comida en su mesa".

"Los resabios de esta Argentina de Macri nos deja a abuelos que se saltean comidas, a niños que no tienen para comer, a argentinos y argentinas que hacen una sola comida en el día. Esa es la Argentina que tenemos y si no la aceptamos no se van a entender las medidas excepcionales que estamos tomando", cuestionó el jefe de Gabinete.

En cuanto al mercado laboral y las medidas que se tomaron al respecto para frenar los despidos, Cafiero señaló: "Durante el 2019 se perdieron 140 mil puestos de trabajo. Tenemos que parar esa caída. Parte de eso fue el decreto que firmó el presidente con respecto a la doble indemnización. No buscamos que las empresas paguen la doble indemnización, sino que justamente no despidan, es un incentivo inverso y todo lo contrario, que tomen nuevos empleados. La norma no se aplica a nuevos empleados".

"Creemos que una Argentina que genere empleo es lo que necesitamos para sacar al país de la pobreza, de la postergación y para generarle las oportunidades a todas y a todas para que puedan desarrollarse", concluyó.

