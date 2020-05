Santiago Cafiero: "Hablar de una fecha de final de cuarentena es arbitrario"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió este domingo 3 de mayo a la posible extensión de la cuarentena y advirtió que el Gobierno "no tiene que trabajar con una fecha" para salir del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para hacer frente a la pandemia de coronavirus".

"No tenemos que estar trabajando con una fecha", indicó el ministro coordinador en declaraciones al canal TN, consultado sobre si el 10 de mayo se levantará la cuarentena, y aclaró que, por ese motivo, "hablar" de un punto en el calendario es "arbitrario". Al respecto, planteó que lo que el Gobierno debe "tener en cuenta" es "ir cumpliendo metas para continuar ralentizando la velocidad del virus, y eso es lo más importante".

El funcionario explicó que debe mirarse "cuánto tiempo está tardando hoy el virus en duplicar sus casos", y detalló: "Estamos en la fase 3, y cuando lleguemos a un tiempo de duplicación de casos de 25 días podemos decir que llegamos a la fase 4, y ahí empiezan, de a poco, a reanudarse actividades".

Cafiero aclaró que la fecha del 10 de mayo es una marca que "se puso en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)" que extendió las medidas de aislamiento, aunque añadió que "probablemente, si estamos con un buen ritmo, ralentizando la velocidad del virus, vamos a tener posibilidad de continuar abriendo o reanudando actividades".

"Estamos reanudando actividades, y las vamos testeando. Más de 64 actividades económicas se reanudaron desde el 20 de marzo hasta acá", sostuvo en referencia a la fecha de inicio del aislamiento, y concluyó: "Hay provincias que fueron avanzando fuertemente con las salidas recreativas".

El domingo 3 de mayo, Cafiero también pidió al macrismo "memoria" ya que sostuvo que "han dejado a la Argentina en ruinas", expresó en medio de la polémica entre el oficialismo y la oposición por las excarcelaciones y domiciliarias. El funcionario sugirió que fue la gestión del macrismo y no la de Alberto la que ejerció presión sobre la justicia.

"Nosotros no intervenimos en las causas judiciales, el Poder Ejecutivo no detiene ni mete preso a nadie, este Poder Ejecutivo no hace indultos... nosotros confiamos en la responsabilidad del Poder Judicial", dijo en el programa De Lejos No lo Ves, que conduce Ramón Indart. De todos modos, el funcionario aclaró que "los jueces tienen que ser muy responsables con las decisiones que toman, y si se equivocan, tienen que responder por eso".

