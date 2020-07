Santiago Cafiero repudió el ataque a C5N: "Hay que desarmar el discurso del odio"

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero repudió este viernes 10 de julio el ataque que sufrieron periodistas y trabajadores de C5N durante la protesta contra el Gobierno de este jueves en el Obelisco. "Hay que ir desarmando el discurso del odio porque, si no, sucede lo de ayer", planteó el jefe de Gabinete, que además defendió la polémica que mantuvo junto al presidente Alberto Fernández por un tuit contra el periodista Diego Leuco.

El funcionario cuestionó primero la movilización opositora del 9 de julio, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país. "Hay que encontrar otro mecanismo para manifestar sus preocupaciones, sus angustias y sus reclamos que no sea poniéndose en riesgo ellos y a terceros", argumentó durante una entrevista con Reynaldo Sietecase en La inmensa minoría, ciclo que se emite por Radio con vos.

Cafiero luego coincidió con las expresiones contra el "discurso del odio" del jefe de Estado: "Como anticipó el presidente, si se empieza a instalar un discurso de odio hay que rápidamente ir desarmándolo porque termina pasando lo que sucedió ayer, se termina agrediendo a periodistas, se termina agrediendo al que piensa distinto. Eso claramente es algo repudiable y es algo que no contribuye para nada al diálogo democrático", opinó.

Sietecase le recordó entonces la polémica que mantuvo con Diego Leuco, sobre la cual Alberto Fernández compartió un tuit con "piñas" de Cafiero al periodista, hecho que el propio Leuco repudió en una carta abierta. "No tiene nada que ver, fue una nota que fue muy correcta; ni yo me sentí agraviado ni el periodista se sintió agraviado. Después sucedió lo que sucede siempre: las redes sociales están dividas en tribunas y de un lado hacen una interpretación y del otro, otra", consideró el jefe de Gabinete.

"Lo sorprendente es que sea el presidente el que retuitea, de alguna manera lo avala", planteó el periodista. "Pero eso no es agresivo. Estamos haciendo un estiramiento de un meme que es irónico, metafórico, que no es agresivo, y planteamos un lineamiento directo con lo que pasó ayer", replicó el funcionario en referencia al ataque a C5N. "No hago ningún lineamiento, digo que si uno tiene un discurso desde el poder político, que a mí me parece saludable, hay que acompañarlo. Por lo pronto habría que decirle al presidente que ponga un community manager y suelte las redes sociales", ironizó Sietecase sobre las polémicas que protagoniza Fernández en Twitter.

Tras defender el desempeño del Gobierno nacional ante la pandemia y la crisis económica, Cafiero volvió a cuestionar algunos de los reclamos de la protesta de este jueves. "Se habla de dictadura, se habla de comunismo, se hace más difícil decodificar eso y ver cuál es la demanda de esa porción de la sociedad, qué le está reclamando al Estado, ahí nos cuesta un poco más interpretarlo", admitió.

