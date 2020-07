Unánime repudio a las agresiones sufridas por el equipo de C5N en el Obelisco

La agresión sufrida por el equipo periodístico que había enviado por el canal C5N a cubrir la protesta opositora que se realizaba en el centro porteño mereció a última hora de este jueves 9 de Julio el repudio de todo el arco político, además de periodistas y voces de numerosos espacios sociales, coinciendo en remarcar lo censurable de esas escenas. El cacerolazo y la protesta que habían reunido a centenares de personas en el Obelisco porteño fueron el ámbito en que primero algunos asistentes empezaron los insultos al grupo de profesionales de C5N, y de allí la situación fue ganando en violencia, hasta que hubo golpes a los periodistas, el móvil sufrió también destrozos y debió salir rápidamente del lugar. Fue una muestra de intolerancia y violencia, que derivó en fuertes cuestionamientos, muchos a través de redes y otros a través de diversos comunicados.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, escribió en su cuenta de Twitter: "Toda mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de @C5N agredidos hoy". Cafiero consideró que el mensaje del presidente Alberto Fernández de este jueves 9 de Julio, con motivo del Día de la Independencia, "resultó premonitorio: celebremos la diversidad ideológica, pero siempre en el marco del respeto y el cuidado. Dejar de sembrar odio para dejar de cosechar odiadores seriales":

Toda mi solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de @C5N agredidos hoy.

El mensaje de @alferdez hoy resultó premonitorio: celebremos la diversidad ideológica, pero siempre en el marco del respeto y el cuidado.

Dejar de sembrar odio para dejar de cosechar odiadores seriales. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) July 9, 2020





En la misma red social, el canciller Felipe Solá envió también su mensaje de su mensaje de solidaridad con los trabajadores agredidos: "Mi abrazo a los periodistas de @C5N . Es inaceptable el ataque al derecho de informar y al de ser informado".

Mi abrazo a los periodistas de @C5N.

Es inaceptable el ataque al derecho de informar y al de ser informado. — Felipe Solá (@felipe_sola) July 9, 2020





El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, había sido otro de los que cuestionó el grave suceso, reclamando "ponerle un freno urgente al odio y la intolerancia":

Quiero repudiar las agresiones al móvil de @C5N y a periodistas que estaban trabajando en el Obelisco. Necesitamos aprender a respetar todas las opiniones y ponerle un freno urgente al odio y la intolerancia. pic.twitter.com/fxmFF6IXkW — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) July 9, 2020

También la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, repudio los actos de violencia. "Hechos como éste lesionan la libertad de expresión, la que todos debemos defender en un Estado democrático", escribió la titular de la cartera de Justicia en su cuenta de la red social Twitter.



Repudio los actos de violencia ejercidos sobre los trabajadores de @C5N y me solidarizo con el equipo y sus autoridades. Hechos como éste lesionan la libertad de expresión, la que todos debemos defender en un Estado democrático. — Marcela Losardo (@mmlosardo) July 9, 2020







"Uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. No hay lugar para la violencia. Repudio el ataque al móvil de @C5N y me solidarizo con los periodistas agredidos. Los argentinos debemos unirnos ante la intolerancia", expresó a su turno en las redes el ministro de Transporte Mario Meoni.



En esa línea, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también por Twitter, manifestó: "Toda mi solidaridad con los trabajadores de prensa de @C5N agredidos en el Obelisco. No se puede admitir la violencia. La libertad de expresión es fundamental para la vida democrática. Más que nunca necesitamos una Argentina unida".

Otro que se refirió a la agresión fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi, considerando que el ataque sufrido sufrida por los trabajadores de C5N fue un acto de "odiadores seriales que hacen un culto a la violencia".

Por su parte, el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos también censuró las "las violentas agresiones" a trabajadores de prensa del canal C5N durante una marcha opositora al Gobierno en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires. "El hecho contrasta con el mensaje de unidad nacional, respeto a la diversidad democrática y defensa de la vida emitido por el Presidente de la Nación (Alberto Fernández), acompañado por todos los Gobernadores del país y el Jefe de Gobierno de nuestra Ciudad", Horacio Rodríguez Larreta, dijo la bancada en un comunicado. Los legisladores encabezados por Claudio Ferreño manifestaron su "repudio a las violentas agresiones sufridas por periodistas, camarógrafos y por el móvil del Canal de Noticias C5N (...) realizadas por un grupo de manifestantes 'autoconvocados' por redes sociales, mientras incumplian las normas del aislamiento" por el coronavirus.

Pero los repudios no alcanzaron solo al ámbito oficialista, sino que también el PRO emitió un comunicado bajo el título "La violencia nunca es el camino". En esa declaración, el partido fundado por Mauricio Macri repudió los hechos de violencia en el Obelisco, señalando que la mayoría de los argentinos que se manifestaron lo hicieron "de forma pacífica, respetuosa y en un clima de convivencia democrática". "La manera de luchar por nuestros valores es en paz y dando el ejemplo. Es lo que siempre nos ha caracterizado y no debemos perder", remarcaron desde el PRO.

También la Coalición Cívica ARI, la fuerza política fundada por la exdiputada Elisa Carrió, se pronunció en contra de la violencia y señaló su "enérgico repudio" a las agresiones sufridas por periodistas del canal C5N. "La violencia y la intolerancia son inaceptables para la vida en democracia", afirmaron desde la CC ARI, la fuerza política que integra la coalición Juntos por el Cambio que lidera el expresidente Mauricio Macri."Toda expresión ciudadana debe realizarse respetando la libertad de expresión, la pluralidad de voces y en paz, como lo hizo la inmensa mayoría de los argentinos que se manifestaron", señala el comunicado difundido por este espacio político.



Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó en Twitter: "Repudiamos las agresiones y amenazas al equipo periodístico de @C5N que cubría el acto de esta tarde en el Obelisco. Un grupo de manifestantes agredió a los periodistas y golpeó el móvil del canal mientras transmitía en vivo".

Repudiamos las agresiones y amenzas al equipo periodístico de @C5N que cubría el acto de esta tarde en el Obelisco. Un grupo de manifestantes agredió a los periodistas y golpeó el móvil del canal mientras transmitía en vivo. — ADEPA (@Adepargentina) July 9, 2020





En tanto que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) sumó también su repudio a la agresión y le reclamó a las autoridades que tomen "las medidas necesarias para resguardar la integridad de los periodistas".



Asimismo, la presidenta de la la agencia Télam, Bernarda Llorente, envió a través de cuenta de Twitter su "solidaridad absoluta con los compañeros de @C5N" y el senador nacional por la provincia de Buenos Aires Jorge Taiana remarcó que "duele ver imágenes contra periodistas que cubren una manifestación. La agresión no es el camino para construir una Argentina que nos incluya a todxs".



El senador nacional por Río Negro Alberto Weretilneck fue otro de los dirigentes que cuestionó la violenta situación, recalcando que "toda mi solidaridad con los trabajadores de prensa agredidos. Cualquier ataque contra la libertad de prensa es un ataque contra la democracia y el derecho a la comunicación".



También se manifestaron con expresiones de solidaridad para con los periodistas y técnicos agredidos el intendente de la Matanza, Fernando Espinoza; la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra; el designado embajador en España, Ricardo Alfonsín, el legislador porteño Claudio Morresi y el dirigente del espacio Juntos por el Cambio Federico Pinedo, entre muchos otros.





Numerosas instituciones también remarcaron la necesidad de desterrar la violencia "en todos los ámbitos" y hubo comunicados de diputados de Frente de Todos, la alianza Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica y decenas de voces del periodismo y otros sectores sociales.

Télam/HB