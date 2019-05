Scioli: "Ahora hay más claridad, yo dije que voy a participar en las PASO"

"Ella (por Cristina Kirchner" nos dijo en la reunión del PJ que había que hacer un gran frente... No nos habló de esto en ese momento (por el conmocionante anuncio de la fórmula como vice de Alberto Fernández), pero ahora ella tomó una decisión... Y yo dije que tengo un compromiso con el 49 por ciento que me votó, voy a presentarme, anhelando una gran PASO", dijo esta mañana Daniel Scioli en Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre, mientras las redes y el universo político en pleno ardían luego del anuncio en Twitter de la ex presidenta señalando que competirá en las internas acompañando al ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Con su lenguaje delicado de siempre, evitando las afirmaciones contundentes y dándole a cada pregunta el indiscutible "tono Scioli", el ex gobernador bonaerense ratificó que su propósito sigue siendo el de presentarse a las internas en el peronismo.

Bomba política: Cristina Kirchner anunció fórmula como vice de Alberto Fernández

"Yo vengo planteando que lo importante es enfrentar estas politicas de ajuste, de pensar en las necesidades de la gente, de recuperar el mercado interno, la reducción de impuestos", indicó Scioli, dejando como frase saliente que luego del anuncio de Cristina "sigo anhelando una gran PASO del arco opositor, con toda la diversidad y veo que se van tomando decisiones...".

Así ratificó "el compromiso que tengo con la gente que me votó", lo que equivale a mantener su candidatura para enfrentar en internas la eventual fórmula Alberto Fernández/ Cristina Kirchner, por supuesto en el seno del Peronisno,

La bomba política de esta mañana de CFK sacudió las redes, donde mientras se hacían todo tipo de comentarios, empezaba a circular como latiguillo la expresión: "Alberto al gobierno, Cristina al poder". Este fue el audio y video en Twitter:

