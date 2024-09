El gobierno de Javier Milei estudia detenidamente las encuestas y, en especial, ya piensa en las elecciones legislativas del 2025, precisamente porque definirá cómo quedaría compuesto el Congreso en la segunda mitad de su mandato, en un contexto en el que ante la mayoría del peronismo y otros espacios opositores, vive peleándose o buscando negociaciones para aprobar sus proyectos.

Es en ese marco en el que una encuesta obtuvo un pronóstico muy favorable para el oficialismo, ya que podría hasta duplicar en votos al kirchnerismo. Se trata de un estudio de la consultora Reale Dalla Torre con 1320 casos online relevados durante la segunda semana de septiembre.

Ante la premisa de "si las elecciones legislativas fueran mañana", la consultora primero indagó sobre qué opciones estarían más cerca de votar, una consulta que vienen siguiendo desde enero específicamente enfocada en la gestión de Milei.

Por eso, los números de septiembre arrojaron una mejora, ya que un 45,2% votaría a favor de La Libertad Avanza, mientras que un 36,8% votaría alguien opositor y un 18% "no sabe".

Ya con esa base favorable, destacaron que en julio, la misma consulta había reflejado una crisis para el gobierno, ya que había un 40% que votaría a favor y un 40% que votaría en contra.

Otro de los aspectos clave que midieron es sobre la presunta "fusión" que se realizaría entre el PRO y LLA, algo que ya sí disparó más incertidumbre, porque un 31,8% respaldó esa iniciativa, mientras que un 19,4% consideró que "está mal" y un 38,3% respondió "me da igual, no me gusta ninguno". Completaron la encuesta con un 10,5% quienes no supieron responder.

Y el último de los puntos más destacados del estudio midió por cada espacio político la intención de voto. Allí es donde el oficialismo salió más expectante.

Es que un 40,8% dijo que votaría a LLA, que vale destacar, sólo defiende las dos bancas de diputados porteños que habían conseguido Milei y Villarruel en 2021.

Del otro lado, el kirchnerismo, que hoy lidera ambas cámaras, perdería representatividad según los números de la encuesta, ya que sólo un 19,1% los votaría.

Sin embargo, quedó un 29,6% que dijo que votaría otra opción, sin dejar en claro si pudiera ser desde una opción opositora pero cercana o amigable al gobierno como puede ser el PRO o parte del radicalismo, o bien el peronismo no kirchnerista hasta opciones más antagónicas a los libertarios como la izquierda.

